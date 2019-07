Ritirata la querela per una presunta aggressione a un giornalista della Gazzetta

A giugno 2019 si è tenuta l’udienza presso G.D.P. del Tribunale di Parma, nella quale il querelante ha optato per la remissione di denuncia querela (ndr. su una presunta aggressione di un giornalista della Gazzetta di Parma); come persona querelata, insieme all’Avv. Filippo L’Insalata che ha sostenuto la difesa, né abbiamo preso atto ritualmente.

Colgo l’occasione per ribadire, come già dichiarato pubblicamente che, sia la denuncia sia il comunicato Aser, erano composti entrambi da racconti non corrispondenti al vero e da suggestioni, tra l’altro non coincidenti tra loro.

Carlo Tramelli