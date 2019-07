Marattin: “Vi prego, iscrivete l’on. Cavandoli alle scuole medie”. La replica: “Marattin, chiedi scusa”

“Vi prego, iscrivete l’on. Cavandoli alle scuole medie. È lì infatti che si impara che se ho 100 kg di pane e 10 persone, ognuno ha 10 kg a testa. Ma se le persone diventano 20 – e i kg totali di pane rimangono 100 – ognuno riceve 5 kg di pane invece di 10, vedendosi così tagliare la propria razione di pane. Al comune di Sorbolo-Mezzani (che l’onorevole dovrebbe conoscere meglio di me), è andata pure peggio rispetto all’esempio di cui sopra: a causa delle decisioni del suo governo, si è visto ridurre il contributo non del 50%, bensì del 60% rispetto all’anno scorso. Si tratta di 900 mila euro in meno (tagliati ad anno in corso), che si tramutano in minori servizi e minori investimenti per quei cittadini, che invece avevano votato al referendum sulla base della stabilità addirittura decennale del contributo. Prego quindi l’on. Cavandoli di evitare di scadere nel ridicolo (ostinandosi a negare l’evidenza) e ad attivarsi insieme a me per l’interesse del proprio territorio. In teoria è stata eletta per quello”.

Lo scrive l’on. Luigi Marattin (Pd).

L’on. Laura Cavandoli risponde a Marattin sulla sua pagina Facebook:

“Bravo, Marattin, hai capito cosa succede quando i comuni si fondono e lo stanziamento resta fisso.

E’ proprio così, la matematica non è un’opinione!

Adesso vai a chiedere al Governo Gentiloni con quale criterio ha stanziato i fondi in misura fissa “a decorrere dall’anno 2018” per 10 anni.

Poi potresti chiedere all’ex ministro Delrio perché la sua Legge premia i comuni che si sono fusi prima e penalizza le fusioni più recenti.

Fatto questo, chiediti se la sinistra non avrebbe fatto meglio a spiegare queste cose ai cittadini prima dei referendum sulle fusioni. Magari i cittadini avrebbero avuto più elementi per decidere se ne valeva davvero la pena.

Poi – se ti resta tempo – potresti chiedere scusa a me e ai cittadini, anche se non è nel tuo stile.”