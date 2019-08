Degustazione dei nuovi menù all’Osteria Salamini

Uno spazio esterno inaugurato di recente e una nuova impostazione per l’Osteria Salamini, in via G. Meazza, 33/A a Parma, locale originale che ricorda le taverne musicali anglosassoni, gli ambienti dei navigli milanesi e le fascinose atmosfere dei posti ricreativi francesi dal sapore d’essai quasi cinematografico.

Da osteria con musica, aperta solo alla sera nei fine settimana, con la nuova direzione di Giovanni Dacci insieme al socio storico Dado Simonazzi, leggenda della movida e delle notti parmigiane, l’Osteria Salamini oltre al look ha cambiato anche l’organizzazione, con l’apertura dal martedì al sabato – a partire da martedì 27 agosto – dalle sei e trenta di mattino per le colazioni e per una pausa pranzo veloce – con menù a prezzo fisso e panineria – fino ad arrivare all’aperitivo e alla cena, e nelle serate con spettacolo, alla musica dal vivo che riprenderà a metà settembre sempre con la direzione artistica di Alan Scaffardi.

“Ho pensato di ampliare l’offerta e la possibilità di conoscere questo locale, unico a Parma, attraverso diverse proposte. Vuole essere un luogo di aggregazione e in cui stare in compagnia, offrendo agli amici e clienti – in qualunque momento della giornata – un punto di riferimento, per un caffè ed un saluto di prima mattina fino alle sera con cena e dopo cena accompagnati dalle performance dei gruppi musicali e i dj set”.

“Martedì 27 agosto – prosegue Dacci – a partire dalle 19.00 presenteremo i nuovi menù con una formula degustazione a buffet per gli antipasti e con servizio al tavolo per primi e secondi. Troverete tanti nuovi piatti in cui protagoniste saranno le polpette, cucinate in modi diversi, che affiancheranno altri piatti della tradizione culinaria emiliana come la torta fritta e le tigelle, i salumi nostrani ben stagionati e i formaggi tipici”.

Per partecipare alla serata – fino ad esaurimento posti – è consigliata la prenotazione al 345 7386832.