Nella Parma popolare torna “Aggiungi un posto a tavola!”

Stand gastronomici e giochi per bambini, la presentazione del progetto “Sulla Via per una casa più Vivibile e visibile” e, per concludere, spazio al ballo liscio: gli inquilini degli oltre 4mila alloggi gestiti da Acer Parma invitano a cena la città!

Torna infatti l’appuntamento settembrino di “Aggiungi un posto a tavola!”, la festa delle case popolari promossa da Acer e dal Comune di Parma che si svolgerà domenica 15 settembre in piazzale Picelli, uno dei tanti momenti di socializzazione inseriti nel più ampio progetto “Una casa non è solo 4 mura” il cui obiettivo è di contribuire alla creazione di comunità condominiali coese e solidali.

“Dopo piazza Ghiaia, dove abbiamo organizzato la festa dello scorso anno, proseguiamo questa bella tradizione in un altro luogo simbolico della Parma “popolare”, ovvero piazzale Picelli, nel cuore dell’Oltretorrente – spiega il presidente di Acer Parma Bruno Mambriani – Oltre ai momenti di festa, come i giochi per bambini, la musica e l’offerta gastronomica, sarà anche l’occasione per premiare l’artista che ha realizzato il grande murale di armonizzazione ambientale dipinto su uno dei fabbricati che abbiamo in gestione: in viale Piacenza 20 è infatti stato ultimato da alcuni giorni un’opera di dodici metri d’altezza raffigurante la scomposizione della facciata attraverso piante e fiori disegnati. Si tratta del progetto “Sulla Via per una casa più Vivibile e visibile” patrocinato dal Comune all’interno di Parma 2020 che proseguirà per altri due anni e che vuole dare valore, attraverso l’arte, alle case popolari, rendendole così luoghi d’interesse da visitare”.

Il programma di “Aggiungi un posto a tavola!” prevede l’apertura degli stand e dei food truck a partire dalle 17.30 e, contestualmente, la proposta di giochi e di attività per bambini a cura dei Volontari del Sorriso della Croce Rossa Italiana; alle 18 si svolgeranno i saluti delle autorità; alle 18.30 la presentazione del progetto “Sulla Via per una casa più Vivibile e visibile” con la premiazione di Andrea Tarli, autore dell’opera d’arte murale realizzata in Viale Piacenza 20; dalle 20.30 la serata di festa proseguirà con il ballo liscio.

“Aggiungi un posto a tavola!” è realizzato con il contributo di Acer e del Comune di Parma, gli sponsor tecnici sono Ideares, Iren, Space e Croce Rossa Italiana, l’aspetto mangereccio comprenderà “Mascalzoni”, street food di cucina parmigiana, “Articioc”, stand gastronomico-birrificio, “Pronto carni” per la carne alla griglia, “La pulcinella”, Bar- buffet di ricette internazionali scandinave e indiane.