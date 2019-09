Calvano: “Quando si parla di tutela dei minori la Lega è assente”

“Sa cos’è scandaloso onorevole Borgonzoni? Che l’altro giorno durante l’audizione del CISMAI, una delle sedute più importanti della Commissione d’inchiesta regionale sulla tutela dei minori, i rappresentanti della Lega si sono fatti di nebbia.”

Lo dichiara il segretario regionale del PD, Paolo Calvano.

“E l’altro scandalo è che la vostra decisione di far cadere il Governo per meri interessi personali e partitici ha ritardato l’avvio dei lavori della commissione d’inchiesta nazionale. Oggi quindi l’unica istituzione che sta affrontando seriamente il problema della tutela e dell’affido dei minori è proprio quella Regione Emilia-Romagna che lei denigra ogni volta che parla, offendendo milioni di emiliano-romagnoli, che sono orgogliosi e provano affetto per la propria terra.

Anziché inscenare pagliacciate con magliette folcloristiche nelle sedi istituzionali o parlare di Emilia-Romagna da Pontida, provi a dare un contributo fattivo sulle politiche per le famiglie e per i minori. È più faticoso che stare rinchiusi nei palazzi romani, ma ne vale la pena”.