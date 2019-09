Rinascono i Verdi a Parma. Piantato un melo, come primo atto politico

I Verdi hanno ricostituito la federazione di Parma. Un processo dal basso avviato dopo le elezioni europee che è culminato nell’assemblea costituente tenuta alla sala civica del Molinetto ed ha visto, come primo atto politico, la piantumazione di un albero: un melo (varietà mela bianca).

L’assemblea ha eletto co-portavoce Enrico Ottolini, 53 anni, attivista del WWF, e Ximena Malaga Palacio, 26 anni, attivista per il clima e i diritti degli animali. Gli altri membri del comitato esecutivo sono: Gemma Adorni, Elisa Di Gregorio, Francesco Dradi, Luca Fornasari, Mattia Toscani.

“Il movimento ecologista a Parma è sempre stato in buona salute, – dice Enrico Ottolini – ma da molti anni non è rappresentato in modo adeguato nella politica e nelle istituzioni. I Verdi sono la risposta progressista ed europea a questa esigenza”

“Oggi più che mai vi è la necessità di riconoscere il cambiamento climatico come priorità politica, economica e sociale. – sottolinea Ximena Malaga Palacio – A Parma cultura ambientale e consapevolezza ecologica non mancano, d’altra parte vi è molto da fare per riplasmare quelle componenti che rischiano di frenare i nostri sforzi collettivi per una equa transizione ecologica.

Parte della missione dei Verdi di Parma è dunque costruire una rappresentanza che con lucidità e pragmaticità sia parte attiva nel merito della mitigazione e dell’adattamento glocale ai cambiamenti climatici, capace però anche di agire alle radici della società, consapevole ed intersezionale nell’affrontare i temi sociali, poiché su questi ultimi Parma merita di essere messa nelle condizioni di riprendere al più presto un percorso mirato.”

L’intenzione – si legge nella mozione costitutiva – “è lavorare nella direzione di un grande e rinnovato partito “Verde” che non sia solo un restyling della Federazione dei Verdi ma anche una casa comune per tutte le forze e i movimenti ambientalisti, europeisti e progressisti, da costruire con apertura, comprensione e rispetto nei confronti di tutti”.

L’assemblea ha visto la partecipazione degli attuali vertici regionali dei Verdi (Paolo Galletti, Sauro Turroni e Silvia Zamboni), di Chiara Bertogalli, rappresentante di Possibile e già candidata per Europa Verde alle ultime elezioni, di diversi consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione, intervenuti come ospiti: Marco Maria Freddi, Cristina Di Patria, Elisabetta Quaranta, Roberta Roberti, Lorenzo Lavagetto, Caterina Bonetti.

Inoltre hanno portato il loro contributo segretari ed esponenti di Più Europa, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle.

Il primo appuntamento dei Verdi è partecipare alla marcia per il Clima che si terrà venerdì a Parma, come in tutto il mondo.

La prossima scadenza interna è l’assemblea regionale, prevista il 19 ottobre a Bologna. L’intento dei Verdi di Parma è contribuire attivamente a tale passaggio rifondativo.

I cittadini interessati possono contattare i Verdi alla mail: verdiparma@gmail.com oppure alla pagina Facebook Verdi di Parma.