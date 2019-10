Arrestato in carcere spacciatore recidivo diventato “fantasma”

Arrestato nel 2015 per spaccio di sostanze stupefacenti, dal giugno del 2018, quando la sua condanna è diventata definitiva e doveva scontare un residuo pena di 8 mesi di reclusione, JHON David classe ’92, cittadino nigeriano irregolare sul territorio nazionale, ha fatto perdere le sue tracce, diventando un fantasma.

Nel pomeriggio di sabato, però, personale della Squadra Mobile di Parma, nel corso di un servizio di pattugliamento, lo ha intercettato e riconosciuto mentre usciva da un immobile di via Brescia; appena varcata la soglia, l’uomo, con fare circospetto, ha occultato un mazzo di chiavi che aveva tra le mani all’interno della biancheria intima a riprova della scaltrezza con cui cercava di tutelare il suo rifugio.

Gli agenti della sezione antidroga, dopo averlo seguito per alcuni passi per accertarsi della sua identità, lo hanno bloccato recuperando il mazzo di chiavi ed una somma di 195 € in contanti custodita in tasca.

Con le stesse chiavi di cui l’uomo era in possesso, gli agenti, sono riusciti ad accedere prima all’immobile da cui era stato visto uscire e, successivamente, nell’appartamento posto al primo piano dell’immobile stesso.

Nel corso della perquisizione dell’appartamento e, in particolare, della stanza in uso esclusivo a JHON David, sono stati trovati 6 ovuletti contenenti cocaina per un peso complessivo di 9 gr. (nel tipico confezionamento con cui i pusher nigeriani smerciano la droga lungo la strada) e 2 sacchetti di plastica nera contenenti marijuana per un peso complessivo di gr. 12.

All’interno della stanza, inoltre, gli agenti hanno ritrovato 3 confezioni da 22 gr. di mannitolo, utilizzata dagli spacciatori per “tagliare” lo stupefacente; circostanza questa che ha riscontrata la “professionalità” del JHON David nell’attività di spaccio.

JHON David, al termine della redazione degli atti è stato associato in via Burla.

Ufficio Stampa e Relazioni Esterne – Questura di Parma