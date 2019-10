Tortél Dóls: torna a Colorno il Gran Galà con l’XI edizione

Dopo un anno di pausa, il Gran Galà del Tortél Dóls di Colorno ritorna con l’attesissima edizione 2019 che sarà la numero XI. Il prelibato piatto della bassa parmense, il tortello di Maria Luigia, sarà come sempre il protagonista assoluto ed indiscusso del Gran Galà. L’edizione 2019, come le precedenti, sarà molto ricca e darà la possibilità di assaggiare il vero, unico ed originale Tortél Dóls di Colorno, in una cornice di happening, show e laboratori.

Padrino dell’XI edizione del Gran Galà del Tortél Dóls di Colorno sarà il mitico Vito (Stefano Bicocchi), il noto volto televisivo già presente in numerose edizioni passate che intratterrà con la sua comicità e la sua teatralità domenica 6 ottobre dalle 14:30 in poi. Con la nuova edizione del Gran Galà torna anche la tradizionale gara tra rezdore, con una grande novità: i vincitori delle precedenti edizioni (giuria della Confraternita) si sfideranno per l’assegnazione dell’ambito tortello d’oro.

Come nelle dieci edizioni precedenti, la manifestazione si svolgerà in Piazza Garibaldi, davanti alla splendida Reggia di Colorno. Il Tortél Dóls sarà il re dei menù del weekend, da gustare nelle formule di menù completo (sotto il tendone) o menù parziale nell’Osteria della Confraternita del Tortél Dóls, uno spazio allestito come le antiche osterie della bassa parmense (aperto solo domenica). Qui sarà possibile degustare il tortellodolce e le altre specialità presenti nel menù in maniera più rapida rispetto al tendone.

“L’Amministrazione comunale sostiene questa iniziativa ed è vicina alla Confraternita perché siamo convinti che occorra sempre più valorizzare le eccellenze del nostro territorio. Il nostro è un territorio a vocazione turistica, che ha una grande storia e una grande cultura anche in ambito culinario” ha dichiarato il Sindaco di Colorno, Christian Stocchi, durante l’incontro con la stampa.

“L’edizione di quest’anno sarà ricca e ci saranno tante novità come il Tortello d’Oro ma non solo, c’è la stretta collaborazione con le associazioni e le attività commerciali del paese.

Ringraziamo la nuova amministrazione per averci sostenuto in questa undicesima edizione, ringraziamo tutti gli Sponsor per il loro prezioso contributo, perché grazie a tutti coloro che hanno collaborato questa undicesima edizione sarà una grande festa per il paese e per tutti loro che verranno a trovarci” ha poi aggiunto il Presidente della Confraternita del Tortél Dóls di Colorno, Luciano Bergonzi.

Davanti lo spettacolare ingresso della Reggia di Colorno sarà situato il ristorante sotto il tendone, dove sarà possibile pranzare e cenare sia sabato che domenica. Qui sarà possibile gustare un menù che unisce tradizione e innovazione, ideato e realizzato da Barbara Dallargine dell’Hostaria Tre Ville e Mario Marini dell’Agriturismo Il cielo di Strela.

Il ristorante sarà aperto a pranzo e cena durante il week-end e porterà in tavola “portate che sfruttano materie prime selezionate delle aziende agricole e di trasformazione del territorio e che hanno una continuità ideale con le proposte degli anni passati con l’introduzione di alcune novità, sempre nel rispetto della tradizione locale e della festa”come ha spiegato la Chef Barbara Dallargine. “Il Gran Galà del Tortél Dóls è una straordinaria occasione per salvaguardare e promuovere una ricetta unica nel suo generema anche per comunicare il nostro territorio nel suo complesso: eccellenze uniche che derivano da una storia e da una terra uniche” ha aggiunto lo chef Mario Marini che, precisa, preferisce essere chiamato con il più tradizionale appellativo di cuoco. Bambini: benvenuti al Gran Galà!

Sabato 5 ottobre, nel giardino della Reggia di Colorno, all’interno dell’area feste, si svolgerà il laboratorio Coccolasino (gratuito), dove i bambini potranno coccolare ed interagire con gli animali, oltre a percorrere il parco Ducale in sella a un asino. Sempre all’interno del giardino della Reggia saranno presenti gonfiabili e spazi giochi per i più piccoli.

Domenica 6 ottobre, lungo tutta via Matteotti a Colorno, l’associazione Energia Ludica esporrà cinquanta giochi antichi, alla riscoperta di un divertimento più autentico.

L’intrattenimento dedicato ai bambini prosegue con un doppio spettacolo teatrale in programma domenica (a partire dalle 15:30, a rotazione a partire – La partecipazione è gratuita e lo spettacolo dura 30 minuti circa) dove verrà raccontata ai piccini la leggenda del Tortél Dóls (a cura di Claudia Nizzoli con la musica di Giulio Morini).

Infine, immancabile il laboratorio culinario per bambini realizzato dal fornaio Luca Borlenghi con il contributo del main sponsor del Gran Galà, Molino Ferrari e con il coordinamento della consigliera comunale Maria Grazia Delmiglio. Durante il laboratorio i bambini si cimenteranno nella produzione di focacce, pasta sfoglia, biscotti e altre ricette dolci e salate, utilizzando ingredienti naturali e non trattati. (NB Il laboratorio è già SOLD OUT).

Tornano i mestieri antichi. Tra i borghi di Colorno, durante il Gran Galà, tornano i mestieri antichi: durante tutto il weekend, i visitatori potranno amminare la riprosizione in forma di mostra della tradizione manuale, artigianale e contadina di una volta, come la filatura della lana, la preparazione del burro e la lavorazione del legno con attrezzi originali d’epoca e comparse in costume.

Al Gran Galà, il tuo shopping di qualità. Durante l’IX Gran Galà del Tortél Dóls di Colorno verrà allestito un esclusivo market per lo shopping. I visitatori potranno passeggiare tra numerosi banchi ed espositori, tra aziende agricole del territorio e da tutta Italia e il mercato degli artisti e artigiani dell’ingegno selezionati da Bi&Bi Eventi.

Il tour delle chiese di Colorno. Per valorizzare lo splendido patrimonio artistico e culturale del territorio, durante il Gran Galà sarè possibile partecipare ad un tour con visita guidata alla chiese di Colorno, un paese che ne vanta una decina, con bellissimi oratori del 1700, un Duomo del 1400 e 7/8 organi antichi, oltre che la più grande chiesa di corte d’Italia, seconda in Europa. Il Tour è GRATUITO ed è gradita la PRENOTAZIONE (tel.349 574 8829).

Lo stand della Confraternità con le rezdore. Come da tradizione al Gran Galà non può mancare lo stand ufficiale della Confraternita del Tortél Dóls che ospiterà un momento classico e immancabile di ogni edizione: la dimostrazione della preparazione del tortello dolce secondo l’antica e originale ricetta a cura delle rezdore del territorio, le vere custodi della tradizione del Tortél Dóls. Lo stand si troverà in Piazza Garibaldi.