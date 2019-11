November Porc fa tappa a Polesine Parmense

Il secondo appuntamento della XVIII edizione di NOVEMBER PORC … speriamo ci sia la nebbia!, si tiene a POLESINE PARMENSE in una location veramente suggestiva, in quanto si dipanerà sulla riva del Po, quel Grande Fiume che da tempo accompagna la vita e il lavoro della “Gente della Bassa”, che ha trovato in Guareschi uno dei più acuti e capaci di descriverne tratti e vicende.

Ma vediamo cosa ha da offrire -in questa tappa”- la kermesse voluta ed organizzata dalla Strada del Culatello, per far conoscere ed apprezzare il territorio, i suoi prodotti e le sue emergenze architettoniche. Si parla di tappa in quanto si è scelto di dare un assetto itinerante a NOVEMBER PORC: nel mese di novembre -mese del maiale- la manifestazione si sposta in quattro fine settimana in altrettante località, tanto da essere definita La Staffetta più golosa d’Italia.

Venerdì 8 novembre – Serata di apertura (NB c’è SOLO gastronomia e musica, di sera e NON ci sono banchi di vendita di specialità nella giornata) durante la quale, si potrà cenare nella tensostruttura riscaldata, assaggiando gustose proposte gastronomiche e divertirsi sulle note di coinvolgenti deejay di Radio Bruno.

Da sottolineare che gli organizzatori hanno rivolto particolare attenzione al “popolo dei camper” dedicando ai camperisti parcheggi riservati in via Roma, adiacente alle Poste, in via XXV aprile e in via Provinciale c/o FOOD LAB.

Sabato 10 – Si inizia alle ore 9, con l’apertura ufficiale del mercato dei prodotti tipici che si configura come un “Giro d’Italia” dei sapori e delle eccellenze, perché vi saranno i prodotti tipici della Bassa, guidati da Sua Maestà Culatello di Zibello DOP, come Parmigiano Reggiano, Strolghino, Prete e Vescovo, Spalla cotta ma, altri stand, proporranno prelibatezze da ogni parte della Penisola, che costituiranno un autentico confronto fra culture del cibo diverse, con un unico scopo: soddisfare il buongustaio e incuriosire gli indifferenti.

Alle ore 12.00, ci sarà la possibilità di pranzare nella tensostruttura riscaldata, e alle ore 16 si potrà assistere al solenne momento dell’immersione del “pretone” nella gigantesca pentolona di cottura, alimentata dal fuoco a legna, dove rimarrà a bollire tutta la notte cullato dal rumore del Grande Fiume.

E’ consigliata una sosta allo stand dei gadget ufficiali di NOVEMBER PORC, con la nuova “linea” di felpe, magliette, grembiuli, spille ed altri simpatici oggetti, fra cui la chiavetta usb della mascotte Pigly, gli adesivi e le nuove spille. Altra sosta, al gioco ufficiale della kermesse: “Tiro al Salame”.

In serata la classica notte giovane -forse unica del suo genere in Italia- con tanta musica e dove, assieme ai piatti tipici ci saranno i panini McPorc (confezionati con prodotti rigorosamente locali).

Domenica 11 – Alle 9 riaprirà il mercato di prodotti alimentari, qui si potranno acquistare tutti i migliori prodotti della Bassa Parmense ed anche tante altre straordinarie delizie provenienti da tutto il territorio nazionale, mntre in centro a Polesine c’è anche il mercato artigianale e di generi non alimentari.

Dalle ore 12 si potrà pranzare e alle 15.30 si toglierà dall’enorme pentolone il gigantesco prete preparato con cura e dedizione da una squadra di sapienti ed esperti norcini. I corpulenti uomini del Po, eredi dei vecchi barbùter (barcaioli), seguendo un preciso rituale, solleveranno il pesante salume e, una volta accertata la buona riuscita della cottura, sarà distribuito gratuitamente a tutti i presenti. Si ricorda che quello del 2018 fu di 435 chili !!!

Durante tutta la giornata sarà garantita l’animazione per grandi e per piccini, di artisti di strada e musici.

Nei ristoranti aderenti alla Strada del Culatello, per tutto il mese, c’è “A Tavola con November Porc”, con menù a prezzi concordati. Quest’anno, per ricordare il “papà” di Peppone e don Camillo, verranno proposti alcuni piatti dedicati a Guareschi.