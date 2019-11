Lega: pullman da Parma a Bologna per inizio campagna elettorale

«Basta PD! L’Emilia Romagna è di tutti» è lo slogan con cui Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni chiamano a raccolta gli emiliani e i romagnoli giovedì 14 novembre alle 20.30 al Paladozza di Bologna per la presentazione ufficiale della campagna elettorale della Lega per le elezioni regionali.

La Lega di Parma sarà presente in massa e invita tutti i cittadini partecipare all’evento.

“E’ un’occasione storica per liberare i nostri territori dopo 50 anni di potere del PD – dice Emiliano Occhi, segretario provinciale della Lega -. La nostra è una regione forte e laboriosa che ha saputo crescere nonostante la zavorra del Partito sulle spalle. Parma in particolare può liberarsi di un potere regionale che l’ha sempre trascurata a favore di altri territori. Dopo il 26 gennaio, se vincerà la Borgonzoni, nella sanità, nei servizi, nel sostegno alle famiglie e alle imprese, nelle infrastrutture, guarderemo ai bisogni e alle speranze di tutti e non solo agli interessi degli amici del partito”.

Sarà possibile viaggiare in pullman con partenza alle 17.30.

Per prenotare il posto in pullman: 329 6033459