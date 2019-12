Cambio al vertice di Confartigianato, Ivano Mangi è il nuovo segretario provinciale

Sarà Ivano Mangi il nuovo segretario provinciale di Confartigianato Imprese Parma. Alberto Bertoli, va in pensione dopo 42 anni di servizio di cui 27 alla guida dell’associazione.

“Lascio un’associazione fortemente radicata sul territorio, solida, patrimonializzata, punto di riferimento autorevole e credibile per il sistema economico provinciale – ha commentato Bertoli. Voglio ringraziare tutti gli associati che hanno fatto parte della nostra famiglia, i dirigenti che si sono succeduti e gli oltre 450 colleghi con cui ho collaborato. 42 anni non si cancelleranno facilmente, l’associazione rimarrà per sempre nel mio cuore. Approfitto per fare al mio successore Mangi i migliori auguri perché possa far progredire e crescere ulteriormente l’associazione e possa così ottenere importanti risultati per il mondo artigiano e le piccole e medie imprese”.

Ivano Mangi, 63 anni, laureato in ingegneria industriale, già vice segretario da 2010, è dipendente di Confartigianato Parma dal 1978, è membro della commissione speciale artigiani dell’INPS di Parma, della commissione regionale dell’ Artigianato della Regione Emilia Romagna e del CdA della Bonifica Parmense.

“Accolgo con emozione l’incarico che mi è stato affidato dal consiglio esecutivo che ringrazio. In questi anni ho appreso molto dal segretario Alberto Bertoli e gli sono riconoscente per la disponibilità che sempre ha avuto nei miei confronti. Egli è stato per me e per tutta l’Associazione un punto di riferimento sicuro e disponibile. Il mio obiettivo per il futuro è quello di continuare a perseguire la nostra mission con il massimo impegno: rimanere al passo con i tempi e con l’innovazione tecnologica per tutelare e difendere gli interessi degli imprenditori”.

“Con Bertoli abbiamo condiviso molti anni di lavoro insieme e diverse battaglie, abbiamo ottenuto diversi risultati e raggiunto obiettivi e lo ringrazio per come ha gestito la segreteria in tutti questi anni – ha commentato Leonardo Cassinelli, presidente di Confartigianato Imprese. Unitamente a tutto il consiglio auguro a Mangi, persona di grande esperienza, multisettoriale e fatta sul campo, di continuare a lavorare perché l’associazione, una delle attrici principali nel contesto socio economico provinciale, possa essere sempre più un importante sostegno per le imprese”.