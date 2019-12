Flash Mob “Panolada in Pilotta” contro il degrado a Parma: tra gli altri ci saranno Priamo Bocchi e gli sportivi Marco Osio, Alessandro Melli e Massimo Giovanelli

Lunedì 9 dicembre alle 19 “panolada in Pilotta” ci sarà un flash mob per manifestare l’amore per Parma per protestare contro il suo degrado e la sua insicurezza.

“Nessun simbolo di partito, avverte Priamo Bocchi organizzatore dell’evento, “semplicemente sventoleremo (la panölada ha origini spagnole) al cielo dei fazzoletti bianchi per richiamare l’attenzione delle autorità, degli amministratori e della cittadinanza tutta, ai problemi veri della città, che non sono l’odio, il razzismo, l’intolleranza o il pericolo di un fantomatico ritorno del fascismo. I problemi dei parmigiani sono piuttosto il fatto che i nostri figli vengano aggrediti e rapinati da baby gang, che le nostre mogli abbiano paura a raggiungere un parcheggio sotterraneo, che le commesse del supermercato in Ghiaia o i commercianti di via D’Azeglio vengano continuamente molestati quando di prima mattina si recano al lavoro, che le nostre abitazioni vengano ogni giorno violate e derubate, che il centro viva un impoverimento commerciale senza precedenti e tanti altri quartieri degrado e abbandono.”

Molte adesioni illustri giunte agli organizzatori, tra cui gli ex Calciatori

Marco Osio e Alessandri Melli, l’ex Rugbista Massimo Giovanelli, ma sopratutto i cittadini che non si rassegnano.

