Zingaretti a Parma per presentare i candidati alle regionali del PD

Venerdì 13 dicembre, alle ore 20.30, sarà a Parma Nicola Zingaretti, Segretario Nazionale del Partito Democratico.



L’incontro sarà l’occasione per presentare ufficialmente i candidati di Parma della lista PD e per aprire la campagna elettorale per le elezioni regionali del prossimo 26 gennaio.



L’iniziativa avrà luogo presso il Circolo APP Colombofili (Str. dei Mercati a Parma).