Classifica Sole 24 Ore, Parma decima in Italia per qualità della vita. Pizzarotti: “Bene, ma guardiamo avanti”

“#Parma prima assoluta in regione per qualità della vita e decima in Italia, secondo la classifica odierna de Il Sole 24 ORE. E’ una nota positiva per la città.”

Così il sindaco Pizzarotti commenta su Facebook la classifica del Sole 24 Ore, e la risalita di 19 posizioni di Parma.

“Tuttavia, sarò onesto, le classifiche non mi appassionano, né quando ci posizionano ai primi posti, né quando ci posizionano più in basso.

Le interpreto come uno sprone per continuare a fare bene, lavorare, rimboccarci le maniche ed essere coerenti con il nostro modello di città.

Che Parma sogno tra dieci anni? Verde, europea, dall’alta qualità della vita e rigogliosa in cultura, bellezza e ordine. Una città davvero internazionale.

Lavoriamo mattino, pomeriggio e sera per riconsegnare ai parmigiani una Parma migliore di come l’abbiamo trovata. Dunque bene la classifica, ma noi dobbiamo guardare già al domani.”