17 associazioni hanno costituito la Consulta dei Popoli di Parma

30 rappresentanti per 17 associazioni hanno costituito in Consiglio Comunale la Consulta dei Popoli di Parma.

Inizia il cammino di questo organismo che insieme all’Assessora alla Partecipazione e ai Diritti dei Cittadini Nicoletta Paci, al Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Tassi Carboni e alla Dirigente del Settore Debora Saccani ha esaminato il regolamento che ne normerà l’attività.

Per aiutarne il percorso è stata nominata anche una facilitatrice, Stefania Valenza, esperta di politiche di integrazione e dipendente del Comune di Parma, che affiancherà i rappresentanti della Consulta nell’esercizio delle loro funzioni. Per il 2020 il progetto è quello di esprimere proposte sulla vita della città e la nomina di un consigliere aggiunto che possa dare voce in Consiglio Comunale ad istanze e bisogni comuni a tutte le comunità presenti sul territorio.

La Consulta dei Popoli esercita funzioni consultive, propositive e di indirizzo, di natura non vincolante per l’Amministrazione Comunale. Può esprimere analisi e pareri su qualunque materia di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale. E’ composta da un rappresentante designato da ciascuna associazione di immigrati presenti sul territorio comunale e da un rappresentante dei cittadini di ciascuna nazione UE regolarmente residente nel Comune di Parma da almeno 3 anni non ancora in possesso della cittadinanza italiana.