La giornata di Bonaccini a Parma. FOTO e VIDEO

Bonaccini ha raccontato la sua giornata di campagna elettorale in provincia di Parma.

“All’Ospedale Maggiore di Parma, dove sta nascendo un Polo Oncologico fra i più importanti in Italia, oltre all’Ospedale dei bambini, che vede coinvolte le associazioni di volontariato. Stiamo investendo sulla migliore #sanità pubblica del Paese, che vogliamo migliorare e rendere ancora più forte, con operatori e professionisti straordinari. In questa Regione vogliamo fare un passo avanti, non tornare indietro: per questo diciamo no ai nostri avversari, che vorrebbero importare qui i modelli di altre regioni dove predomina la sanità privata. Preferiamo essere EmiliaRomagna!”

Continua: “Dopo Parma e Medesano, prosegue la giornata nel parmense. A Borgo Val di Taro, in visita alla Guazzi 2.0, impiantistica industriale, dai volontari anpas, di Protezione Civile e gruppo cinofili, quindi dai Vigili del Fuoco volontari, a ringraziarli per tutto ciò che fanno, sempre! E a Bedonia all’azienda Oppimitti Energy, che si occupa di recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico. Lavoro, ambiente, volontariato, impegno per la comunità. Nel territorio, fra le persone.”