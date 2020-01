Cavandoli: “Il Governo Pd-5S taglia 900.000 euro ai Comuni della nostra provincia”

“Il PD non è solo il partito delle tasse, ma anche quello dei tagli ai comuni: il Governo giallorosso ha cambiato i criteri di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale, di fatto tagliando ai comuni della nostra provincia quasi 900 mila euro rispetto all’anno scorso, in cui la nostra legge bilancio lasciò immutati i trasferimenti.

Il taglio nella provincia di Parma riguarda quasi tutti i comuni, tra le realtà che subiscono tagli di maggiore importo c’è Parma a cui sono stati tolti quasi 200 mila euro, Montechiarugolo e Salsomaggiore circa 75 mila, Collecchio 65 mila, Fidenza, Langhirano e Sala Baganza tra i 50 e i 60 mila, Sorbolo-Mezzani e Polesine-Zibello tra i 40 e i 50 mila, Traversetolo e Fontevivo tra i 30 e i 40 mila. Poi ci sono i comuni più piccoli in cui i tagli sono minori ma in percentuale più alti. Tutte le amministrazioni dovranno rivedere i propri bilanci: cancellare qualcosa o aumentare le tasse. A pagare alla fine saranno comunque i cittadini.

Sono tagli che umiliano i comuni e i loro cittadini che cadono nel silenzio complice degli amministratori PD e degli amici di Bonaccini – come quello di Parma – che solo un anno fa erano costantemente sulle barricate a denunciare tagli mai avvenuti del governo gialloverde e oggi tacciono in modo complice ai loro cittadini la verità.

Con la Lega di Matteo Salvini al Governo, invece, oltre ai normali trasferimenti, ai comuni arrivavano ulteriori risorse per la sicurezza, scuole, manutenzioni, efficientamento energetico e la riduzione barriere architettoniche.

Lunedì presenterò un’interrogazione al Ministro delle Finanze chiedendo di ripristinare gli 11 milioni tolti all’Emilia-Romagna e i 900 mila euro tolti a Parma. Il governo PD-5 Stelle, se vuole, risparmi sul business dell’immigrazione, non sulla pelle dei cittadini.”

Così Laura Cavandoli, deputata parmigiana della Lega e segretario della Commissione Finanze della Camera

BORGONZONI: “CON PD BONACCINI -11 MLN A EMILIA ROMAGNA. ENNESIMO TRADIMENTO. SINDACI ALZINO LA VOCE”

“Quasi 11 milioni in meno per i comuni dell’Emilia-Romagna. Il governo del Pd di Bonaccini, in combutta con Renzi, Leu e i grillini, ha tagliato il fondo solidarietà comunale. Un anno fa, con la Lega al governo, ai sindaci emiliano-romagnoli erano arrivati complessivamente 518.980.661,74 euro che adesso sono scesi a 508.005.603,48. Una diminuzione che sfiora gli 11 milioni. Il Pd di Bonaccini manca di rispetto all’Emilia-Romagna: ha voluto la tassa su plastica e zucchero, ha bastonato imprese e famiglie, ora ha umiliato i Comuni. Mi aspetto che molti sindaci alzino la voce contro il malgoverno Pd”. Così Lucia Borgonzoni, candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna.