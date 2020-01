Salvini: “Dopo Bonaccini mandiamo a casa Pizzarotti”. VIDEO. La replica del sindaco: “Apprezza la bellezza di Parma e poi tornatene a casa”

“Ecco a voi il delirio di un uomo: Matteo Salvini arriva nella ospitale #Parma nel giorno della Capitale della Cultura e afferma che se vince in Emilia Romagna mi “Manda a casa”. Come e attraverso quali strumenti democratici non è dato saperlo, nemmeno al Papeete Boy.”

Lo scrive il sindaco Pizzarotti rispondendo al comizio a Parma di Salvini che ha dichiarato “dopo Bonaccini mandiamo a casa Pizzarotti per avere un sindaco degno”.

“Caro Matteo, sono stato eletto democraticamente il giorno in cui la Lega a Parma non è neanche arrivata al ballottaggio. Tu, qui, non mandi a casa nessuno.

Al massimo puoi venire, apprezzare la bellezza di Parma, l’ospitalità dei parmigiani, la buona cucina, dire grazie e tornartene a casa.

E sì, sono stato tra i primi a contrastare i tuoi inutili decreti sicurezza: l’ho fatto ieri, lo faccio oggi e lo farò domani. Perché non hanno prodotto un risultato. Matteo, il giorno in cui saprai fare una sola proposta, una che una, per gli emiliano-romagnoli anziché parlare di gattini, merendine o spararle grosse, qui nella terra della gente che lavora e si spacca la schiena, sarà il giorno in cui riuscirai a renderti credibile per la prima e unica volta.”