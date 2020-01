Fiazza sul palco di Salvini: “Noi sempre tra la gente, la sinistra non più” Occhi: “Non ci saranno cittadini e territori di serie B”

“Fontevivo il comune in provincia di Parma che da quasi 5 anni ho l’onore di amministrare, dal dopo guerra è sempre stato governato dalla sinistra. Sicuramente un tempo la sinistra ha lavorato per il popolo, ma la sinistra di oggi si occupa delle banche (e non dei truffati dalle banche), degli immigrati, dei diritti delle minoranze, delle élite, dei poteri forti. Ha dimenticato i lavoratori, le famiglie, i disabili, gli artigiani, gli agricoltori, le imprese. Solo la Lega va nelle fabbriche ormai”, ha detto Tommaso Fiazza, sindaco di Fontevivo dal palco di Maranello nel corso della manifestazione della Lega con Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni.

“A Fontevivo – ha proseguito Fiazza – abbiamo dimostrato che la Lega quando è al governo lavora e si impegna per i propri cittadini, in questi anni siamo stati il primo comune (dopo Regione Lombardia) ad aver offerto ai nostri cittadini gli asili nido gratuiti, diamo contributi comunali e case popolari solo a chi ci dimostra di non avere altre proprietà all’estero dando quindi la priorità agli italiani, diamo aiuti concreti alle giovani coppie pagando una rata di mutuo l’anno, abbiamo investito sulla sicurezza urbana dando più poteri alla polizia locale e aumentando le telecamere”.

“Ovviamente poi in questi anni io e tutta l’amministrazione siamo stati sempre tra la nostra gente, perché come ci ha insegna Matteo Salvini, è il miglior modo per capire le esigenze dei nostri cittadini. Noi non saltiamo fuori un mese prima delle elezioni. Siamo sempre lì. Dove sono i nostri cittadini con i loro problemi e le loro speranze. E’ per questo che vinceremo. Il 26 gennaio abbiamo un’opportunità storica, non facciamocela scappare. Volere è potere e Lucia da presidente si farà valere”, ha concluso Fiazza.

___

“Lucia Borgonzoni dal palco è stata chiara: non ci saranno più cittadini e territori di serie B. Per Parma è una buona notizia, dopo che siamo stati penalizzati per 50 anni dal potere regionale. Parma e l’Emilia-Romagna hanno bisogno di fare una passo avanti nelle infrastrutture, nei servizi, nell’attenzione alla montagna, nella Sanità. Quando un anziano deve aspettare un anno e mezzo per una visita specialistica o un pendolare più di trent’anni per un’infrastruttura necessaria per il territorio, quando per partorire una mamma deve fare 40 chilometri in ambulanza o in elicottero, quando un disabile deve pagare più del dovuto le rette o una famiglia svenarsi per mandare il figlio al nido, quando gli italiani si vedono passare davanti gli stranieri nelle case popolari, non puoi dire di aver governato bene. La Lega vincerà le elezioni e con Lucia Borgonzoni questa Regione sarà vicina ai bisogni delle famiglie, dei lavoratori, di chi è rimasto indietro”, ha detto alla stampa Emiliano Occhi, candidato della Lega alle elezioni regionali, a margine della manifestazione di Maranello con Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni.