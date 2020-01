Rainieri sulla sanità pubblica: confronto con tutti gli operatori

“Gli operatori della sanità pubblica di Parma non ascoltino le consuete demonizzazioni degli avversari fatte dal PD. La nostra idea di libertà è tale per cui non giudicheremo nessuno per la propria appartenenza politica ma solo per la serietà e professionalità e siamo assolutamente disponibili ad un confronto con tutti gli interessati, nessuno escluso, per trovare insieme le soluzioni migliori per superare le difficoltà, a loro ben conosciute, che stanno minando il tanto decantato “modello emiliano”. È quanto ha dichiarato Fabio Rainieri, capolista della Lega nella circoscrizione di Parma per le prossime regionali nel suo intervento sulla sanità.

“Nei cinque anni appena trascorsi di Assemblea legislativa regionale ho cercato di oppormi allo strabismo di una amministrazione regionale di sinistra che ha costantemente penalizzato la sanità del nostro territorio, in particolare l’Ospedale Maggiore – ha proseguito il leghista – Con il voto di domenica abbiamo invece l’opportunità di invertire questa tendenza affinché si progetti e si attui un grande piano di rilancio del nostro principale polo ospedaliero che parta dalla valorizzazione delle sue risorse interne, quelle che fino ad oggi sono state capaci di mantenere un alto livello di cura ed assistenza nonostante il disinteresse della Regione guidata dal PD oltre che del Comune di Parma del suo alleato Pizzarotti. E non bisogna nemmeno avere paura di guardare ad altri modelli di sanità, come quello Lombardo, per il quale attraverso una migliore integrazione con il privato convenzionato, si sono recuperate maggiori risorse per migliorare l’accessibilità a tutti delle cure e investire nelle infrastrutture della sanità pubblica così come nella professionalità di chi vi opera”