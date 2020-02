L’on. Andrea Orlando ha incontrato il Rettore Andrei e il CIAC

Prosegue l’impegno di Andrea Orlando a favore di Parma e delle sue istituzioni.

Il vice segretario nazionale del PD ieri pomeriggio (lunedì 10 febbraio) ha incontrato il Magnifico Rettore dell’Università di Parma, Paolo Andrei, per un confronto generale sulle prospettive di sviluppo dell’Ateneo cittadino.

Si è trattato di un incontro cordiale durante il quale, anche alla luce dell’insediamento del nuovo Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, il deputato Orlando e il Professor Andrei si sono confrontati sull’agenda del PD e del Governo per il comparto della conoscenza e del sapere.

Il Rettore ha confermato l’impegno dell’Ateneo cittadino sul versante dell’internazionalizzazione, sul consolidamento dei profili connessi al diritto allo studio e sull’assunzione di giovani ricercatori. Un cenno particolare è stato riservato allo CSAC di Paradigna che con il suo straordinario patrimonio archivistico e museale rappresenta un’esperienza unica nel panorama della cultura e dell’arte italiana.

Successivamente il vice segretario del PD ha incontrato alcuni esponenti del CIAC, tra i quali il Direttore Michele Rossi, che hanno sottolineato la necessità di superare il quadro normativo sui diritti delle persone migranti così come definito dai due Decreti “Sicurezza” dell’ex Ministro Salvini.

In particolare Rossi ha consegnato ad Orlando alcune proposte per il ripristino del sistema SPRAR, considerato un’eccellenza a livello europeo, per l’apertura di canali legali per l’ingresso e per la reintroduzione della protezione umanitaria.

Il deputato Orlando si è impegnato a inserire i punti rilevanti di queste e altre proposte nell’iter della verifica di governo e a sottoporle al tavolo che si occuperà delle modifiche da apportare all’impianto normativo vigente in modo da garantire una sicurezza autentica, basata sul rispetto dei doveri ma al contempo sulla garanzia dei diritti.

“L’impegno del Rettore Paolo Andrei per il futuro dell’Ateneo e dei suoi studenti e, su un altro versante, l’impegno dei volontari e delle volontarie del CIAC a favore delle persone che cercano un futuro migliore confermano la straordinaria ricchezza del tessuto civico, economico e sociale della Città di Parma che rappresenta un riferimento nazionale sul piano della ricerca scientifica, dell’inclusione e della cultura della solidarietà” ha affermato Orlando.

“Sapere, cultura e inclusione sociale sono la chiave per sconfiggere le paure del nostro tempo. E’ stato un pomeriggio proficuo – ha concluso l’esponente PD – e come deputato eletto a Parma sono lieto di rinnovare il mio impegno a favore della Città e delle sue istituzioni”.

