Cooking Quiz da 10 e lode a Salsomaggiore

Continua senza sosta il tour di COOKING QUIZ! Dopo la tappa a Fico Eataly World con gli Istituti Alberghieri dell’Emilia Romagna, martedì lo staff è stato accolto dall’I.S.I.S.S. “Magnaghi – Solari” di Salsomaggiore Terme con un doppio appuntamento che ha coinvolto le classi 4^ ad indirizzo cucina, sala e pasticceria.

COOKING QUIZ è il Concorso Didattico Nazionale che sta coinvolgendo gli Istituti Alberghieri d’Italia con l’obiettivo di stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando un appuntamento formativo basato sull’ utilizzo di strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native digitali. Gli studenti assistono ad una lezione interattiva e coinvolgente condotta dai prestigiosi Chef ALMA e successivamente affrontano la verifica attraverso il quiz multi-risposta. Le classi che ottengono i punteggi più alti passano di diritto alla Finale Nazionale che in questa edizione si svolgerà proprio a Salsomaggiore Terme. Gli studenti provenienti da tutta Italia, si ritroveranno dal 20 al 22 maggio per visitare Salsomaggiore e la Food Valley e soprattutto per decretare i vincitori nazionali della 4^ edizione del Cooking Quiz.

Presenti a Salsomaggiore Terme per la tappa eliminatoria, la Sous Chef ALMA Martina Sabbioni e l’Ambassador ALMA Alessandra Guazzo che rispettivamente hanno affrontato i temi relativi a “I cuochi e la storia in cucina” e “La caffetteria”.

“Cooking Quiz è sempre una bella esperienza alla quale partecipiamo ormai da diversi anni – ha commentato il Prof. Josè Luis Stella – È un modo diverso di fare scuola e di fare didattica. Assolutamente è un’iniziativa da ripetere!”.

“Il progetto è molto interessante e ha suscitato grande interesse ed entusiasmo nei ragazzi – ha proseguito la professoressa Lorena Lemmo – Didatticamente il Cooking Quiz è un format molto performante”.

In ogni edizione il Cooking Quiz riserva una novità agli studenti, quest’anno è l’introduzione di quesiti legati a Pellegrino Artusi: “Doppio gusto per Casa Artusi, nell’anno del bicentenario della nascita del padre della cucina domestica italiana”— dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa Artusi — “avviare con il Cooking Quiz una importante collaborazione con ALMA e, grazie alla prestigiosa scuola Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi (Premio Artusi 1998) mettere a servizio dei maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che, imperitura, continua ancora oggi a fornirci preziosi consigli “.

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli del presentatore Alvin Crescini su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del Consorzio COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).

Grandissimo successo per l’APP “cookingquiz”, con migliaia di download. Quesiti preparati appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese Buoni Vacanze mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e due vacanze a Barcellona! Info su www.cookingquiz.it

Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA, La Scuola internazionale di Cucina Italiana.

A partire da marzo potremo rivedere in tv (su oltre 40 televisioni regionali) tutti gli appuntamenti registrati all’interno delle Scuole: pillole sulla cucina tradizionale, curiosità, consigli pratici per una sana e corretta alimentazione faranno da cornice al coinvolgente quiz-show dei ragazzi coinvolti nel progetto.

Affiancano il Cooking Quiz: CNA Agroalimentare, Coal, Consorzio Mortadella Bologna, Cooperlat, COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Electrolux Professional, Eurovo, Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam