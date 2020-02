Presidio di Fridays for Future Parma contro l’ampliamento dell’aeroporto di Parma

Contro l’ampliamento dell’aeroporto Giuseppe Verdi di Parma, come attiviste ed attivisti del movimento Fridays for Future Parma abbiamo deciso di indire un presidio in Piazza Garibaldi alle ore 18.00, venerdì 21 febbraio.

Dal punto di vista ambientale, l’ampliamento dell’aeroporto si prospetta essere l’ennesimo peggioramento di una situazione già tragica che concerne la città di Parma e tutta la Pianura Padana. I limiti legislativi per l’emissione di polveri sottili sono già stati superati 25 volte, dopo neanche due mesi dall’inizio dell’anno e a fronte dei 35 permessi per legge, con seri e conclamati rischi per la salute di cittadini e cittadine.

L’ampliamento e la futura vocazione ad aeroporto cargo, con il transito di alcune decine di aerei ogni giorno, peggiorerà significativamente i livelli di inquinamento atmosferico, ma anche acustico ed elettromagnetico, che saranno risentiti soprattutto nei quartieri adiacenti all’aeroporto.

Questa grande opera, inquinante e superflua, non può che dimostrarsi l’ennesimo disastro ambientale ed economico, calcolando anche la mal gestione dell’azienda privata SO. GE. A. P., che per evitare il fallimento necessita di più di 15 milioni di soldi pubblici (forniti sia dal Comune che dalla Regione).

Chiediamo quindi al sindaco Federico Pizzarotti ed al Consiglio Comunale di affrontare tempestivamente tale questione, per dimostrare anche che il piano di emergenza climatica e ambientale dichiarato più di sei mesi fa (22/07/2019) non è rimasto inascoltato.

Fridays for Future Parma