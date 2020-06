6 persone denunciate per furto aggravato all’interno dell’Ikea

Nel pomeriggio del 17 giugno, verso le ore 16.30, personale della Squadra Volante interveniva presso l’ IKEA RETAIL S.R.L., in località Ugozzolo, in quanto la G.P.G., aveva notato all’interno del centro n. 6 persone già autrici di un furto nella giornata del 10 giugno u.s.

Concordata la modalità del controllo, gli Agenti delle Volanti attendevano l’uscita delle persone segnalate, peraltro alcune anche in compagnia di figli piccolissimi, provvedendo a bloccarli nonostante le manovre elusive di alcuni di loro.

I soggetti, tutti italiani, anche con bimbi in tenera età al seguito, alcuni legati da vincoli di parentela, sottoposti a controllo, venivano trovati in possesso di merce appena rubata che avevano provveduto ad occultare sulle loro persone, merce del valore complessivo di euro 170.

Durante l’attività, gli operanti acquisivano sia le immagini del furto del 10.06.2020, sia quelle relative al furto avvenuto in data di ieri per il quale venivano sorpresi in flagranza.

Al termine delle attività, gli stessi venivano indagati in stato di libertà per furto continuato aggravato e tutti, residente in Salsomaggiore Terme, sottoposti alla misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio da Parma.

La merce asportata veniva posta in sequestro in quanto danneggiata e non più rivendibile.

Ufficio Stampa Questura Parma