A Bormioli Pharma la “Medaglia d’Oro” di EcoVadis per pratiche e diritti sul luogo di lavoro

Bormioli Pharma, leader internazionale nel packaging farmaceutico e dispositivi medici, ha ricevuto la “Medaglia d’oro” nella scorecard EcoVadis che tiene traccia del miglioramento delle performance aziendali in ambito ESG (Environment, Social & Governance).

Questo riconoscimento è assegnato alle aziende che si collocano nel migliore 5% delle imprese valutate da EcoVadis, basandosi su diversi parametri relativi alle seguenti categorie: Ambiente, Pratiche sul luogo di lavoro e Diritti umani, Etica e Acquisti sostenibili.

Bormioli Pharma ha ottenuto un punteggio totale di 76/100, registrando un avanzamento rispetto all’anno precedente nelle categorie Ambiente (90/100), Pratiche sul luogo di lavoro e Diritti umani (80/100) ed Etica (70/100).

“Questa medaglia è un riconoscimento dei risultati ottenuti finora ed una testimonianza del nostro impegno costante nel guidare una crescita responsabile, che sottolinea il nostro ruolo di partner dell’industria farmaceutica nello sviluppo di pratiche mediche sempre più diffuse, efficaci e sostenibili”, ha commentato Andrea Lodetti, CEO di Bormioli Pharma. “Per Bormioli Pharma, la sostenibilità va oltre i processi industriali e le procedure aziendali, e mette al centro i nostri prodotti. Ad oggi, circa la metà delle nostre vendite è composta da prodotti realizzati con materiali responsabili, grazie alla proposta delle soluzioni EcoPositive, una delle più ampie gamme di packaging sostenibile disponibili sul mercato farmaceutico. “.

Per quanto riguarda gli obiettivi di sostenibilità, Bormioli Pharma si impegna a ridurre l’intensità carbonica del 30% e l’intensità del prelievo idrico del 41% entro il 2030 rispetto ai valori 2021, nonché a raggiungere il 50% di materiali sostenibili nei prodotti venduti entro il 2025, obiettivo che l’azienda è molto vicina a raggiungere, avendo ottenuto un 47% nella prima metà del 2024.

L’azienda sta anche intraprendendo passi concreti dal punto di vista della Governance, con l’attuazione di processi robusti documentati nella ESG Policy, nonché la volontà di costruire una catena di approvvigionamento più responsabile, con l’obiettivo di valutare il 90% dei fornitori sulla piattaforma EcoVadis entro il 2026.

EcoVadis fornisce un servizio di valutazione della sostenibilità olistica delle aziende, coprendo un’ampia gamma di sistemi di gestione non finanziaria, inclusi impatti ambientali, lavorativi e sui diritti umani, etica e approvvigionamenti sostenibili. Ogni azienda viene valutata sulle questioni materiali in relazione alle dimensioni, alla sede e al settore dell’azienda. Ad oggi, EcoVadis ha valutato oltre 75.000 partner commerciali a livello globale e mitigato i rischi per alcune delle più grandi organizzazioni del mondo, ispirando un impatto positivo sull’ambiente, promuovendo la trasparenza e guidando l’innovazione.

Bormioli Pharma opera in stretta collaborazione con l’industria farmaceutica e con tutte le aziende che stanno lavorando per il futuro della salute a livello globale. In qualità di player di fama mondiale nel settore del packaging, l’azienda serve il mercato farmaceutico e biofarmaceutico con soluzioni complete, che includono flaconi in vetro e plastica, chiusure in plastica e alluminio e accessori. Le ampie gamme di prodotto di Bormioli Pharma sono progettate e realizzate guardando all’innovazione e affrontando le crescenti domande di sostenibilità. Inoltre, ogni prodotto è specificamente concepito per il mercato di destinazione grazie a un’accurata segmentazione di portfolio. Bormioli Pharma ha una presenza globale in oltre 100 paesi, con più di 1.400 dipendenti e 9 stabilimenti in Europa specializzati nella produzione di imballaggi in vetro e plastica. Ogni anno l’azienda produce circa 9 miliardi di pezzi e nel 2023 ha registrato un fatturato annuo di oltre 370 milioni di euro. Come partner dell’industria farmaceutica, Bormioli Pharma investe e innova con un unico obiettivo: rendere la salute una pratica positiva, accessibile a tutti, gentile con il pianeta.