A Fidenza un incontro su prevenzione, diagnosi e terapia del tumore al seno

Mercoledì 15 giugno alle ore 18.00, presso il cortile interno del Municipio di Fidenza, si terrà l’incontro pubblico aperto alla cittadinanza dal titolo “Prevenzione, diagnosi e terapia del tumore al seno”. L’evento, patrocinato dal Comune di Fidenza e organizzato in collaborazione con la Breast Unit Interaziendale della provincia di Parma, avrà come relatori il Prof. Antonino Musolino (Responsabile della Breast Unit), la Dr.ssa Giovanna Pescarenico (Oncologia Medica e Cure Palliative dell’Ospedale di Vaio – Fidenza) e la Sig.ra Lucia De Vincenzi (Case Manager della Breast Unit); modererà il Prof. Enzo Molina (Presidente LILT Parma).

I dati indicano che annualmente ci sono circa 55 mila nuovi casi di tumore al seno con un trend in crescita. LILT, anche attraverso i progetti di ricerca e i suoi circa 400 ambulatori territoriali a livello nazionale, si è resa disponibile a collaborare in modo tangibile con le strutture del servizio sanitario per diffondere la cultura della prevenzione come metodo di vita.