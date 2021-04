A Montechiarugolo nasce il progetto “Unità di Borgo”

Lunedì 26 aprile 2021 la Giunta comunale di Montechiarugolo ha approvato la delibera che costituisce ufficialmente ’Unità di progetto Borgo di Montechiarugolo”, un vero e proprio “Tavolo di Lavoro” per la valorizzazione territoriale nel borgo di Montechiarugolo.

Un percorso di riorganizzazione interna all’Ente, voluto dall’Amministrazione comunale, con una connotazione fortemente orientata alla Promozione del territorio, tanto da prevedere l’istituzione nell’organigramma dell’Ente in vigore dal 1° gennaio 2021, di uno specifico Servizio di “Promozione Turistica e Culturale” allocato all’interno del Settore Affari Istituzionali e Promozione Territoriale e l’inserimento, nello stesso, di un’unità di progetto denominata “Unità di Progetto Borgo di Montechiarugolo”.

Un segnale di continuità del percorso intrapreso, iniziato nel novembre scorso, con l’entrata del borgo di Montechiarugolo nella prestigiosa Associazione “I Borghi più Belli d’Italia”.

L’Unità di progetto, Unità di Borgo, nasce in risposta all’esigenza di attivare percorsi di collaborazione volti a garantire competenze trasversali, attraverso l’individuazione di specifici “gruppi di lavoro”, costituiti da rappresentanti qualificati di tutti i Settori dell’Amministrazione comunale. Tra gli obiettivi cardine del progetto c’è lo sviluppo delle potenzialità in termini di valorizzazione del territorio, sia sotto il profilo storico-architettonico, che di promozione turistico-culturale, partendo da specifici interventi nel borgo di Montechiarugolo, attraverso politiche di sviluppo, promozione ed animazione.

Il coordinamento tecnico dell’Unità di Progetto “Borgo di Montechiarugolo” è affidato al Segretario Generale ed incardinato nel Settore Affari Istituzionali e Promozione Territoriale.

Il coordinamento operativo è affidato invece all’Assessore alla Promozione Turistica Giuseppe Meraviglia, che agisce in collaborazione con il Sindaco Daniele Friggeri e la Giunta. Parallelamente all’Unità di Progetto “Borgo di Montechiarugolo” parteciperanno tutti i componenti della Giunta, tutti i Responsabili titolari di Posizione Organizzativa e i componenti dei singoli servizi,

“C’è grande soddisfazione per questo percorso che procede a pieno ritmo, la nostra Amministrazione si è data un importante obiettivo, quello di valorizzare al meglio il nostro territorio comunale, per farlo occorre ora lavorare sul Borgo di Montechiarugolo, anche in vista delle prossime riaperture turistiche. Abbiamo voluto dare non solo una visione ma anche una direzione chiara dal punto di vista operativo, che agisce nel medio-lungo periodo. Una programmazione politica necessaria che guarda al futuro del nostro territorio, che può e deve avere grandi ambizioni.” Sindaco Daniele Friggeri

“La costituzione dell’Unità di Borgo è un passo importante, una riorganizzazione iniziata a gennaio 2021, che prevede un lavoro in sinergia tra l’Amministrazione e tutti gli Uffici, che mette al centro le competenze di ciascuno per rispondere efficacemente agli obiettivi ambiziosi di questo progetto. Dopo l’entrata del Borgo di Montechiarugolo nella prestigiosa Ass. de “I Borghi più Belli d’Italia”, il lavoro continua, a dimostrazione di quanto la nostra Amministrazione abbia a cuore la promozione del territorio. Questo non è il punto di arrivo ma l’inizio di un percorso di valorizzazione del Borgo stesso, che permetterà parallelamente la promozione di un patrimonio storico-culturale e di tutte le sue eccellenze, in ottica di sviluppo sia delle attività turistiche che commerciali.” Ass. al Turismo ed alla Promozione Territoriale Giuseppe Meraviglia.