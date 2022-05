A SQcuola di Blog

Una sinergia di formazione per la cultura digitale, per dare corpo e anima al sogno europeo di Antonio Megalizzi. Il giovane trentino fu infatti, nel 2015, uno dei protagonisti del Master in Comunicazione Digitale, Web Marketing e Social Media Management promosso dal Gruppo LEN di Parma, conosciuto anche con il nome delle origini SQcuola di Blog. Antonio frequentò l’edizione numero 8 del Master, giunto oggi alla sedicesima edizione e che ha preso il via lunedì 16 maggio.

IL MASTER nasce nel 2011 per dare una risposta professionalizzante a esigenze nate in tempi recenti sul mercato in ambito comunicativo. Dal 2011 ad oggi SQcuola di Blog si è affermata a livello nazionale realizzando ben 16 edizioni, in un crescendo di idee innovative e di prestigiose collaborazioni professionali che hanno dato vita a importanti progetti su scala regionale e nazionale. Ad oggi sono state formate oltre 500 persone. Info: https://www.sqcuoladiblog.it/

I 3 professionisti

Carmen Torretta, 26 anni, pugliese, laureanda in Relazioni Internazionali a Bari, difensora dei diritti umani e della Terra, attiva sul campo con rifugiati e richiedenti asilo in Italia.

Paolo Cantore, 25 anni, pugliese, vive tra Milano e Forlì, svolge un tirocinio all’Ufficio di Milano del Parlamento europeo e collabora con l’Università di Bologna. Giornalista pubblicista, laurea magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche. È Ambasciatore della Fondazione Megalizzi.

Marta Grosso, 24 anni, di Pinerolo, è studentessa all’Università di Torino in Lingue e Culture moderne. Attiva nel volontariato della sua città, è Ambasciatrice della Fondazione Megalizzi.

Dichiarazioni

Federica Megalizzi, vicepresidente della Fondazione, ha dichiarato: “Antonio era un comunicatore. Nel suo percorso di formazione, il Master di SQcuola di Blog ha svolto un ruolo significativo perché gli ha permesso di affinare le sue competenze nel contesto della comunicazione digitale, sempre più importante di questi tempi. Siamo lieti di questa collaborazione con il Gruppo Len, che ringraziamo, perché come Fondazione vogliamo che tanti altri giovani, e non, possano cogliere opportunità di formazione come questa e diventare comunicatori a tutto tondo.”

“Nel ringraziare la Fondazione per il fruttuoso dialogo che ha portato a questa collaborazione – afferma Massimo Zilioli, presidente del Gruppo LEN – intendiamo dare forza e voce alle idee di Antonio, alla sua volontà ferma di fare della comunicazione uno strumento efficace per diffondere i valori dell’Europa e della democrazia. La nostra società ha un grande bisogno di giovani che alle idee uniscano le competenze. Carmen, Paolo e Marta avranno l’onore e l’onere di portare avanti la passione per l’Europa e per una corretta informazione come faceva Antonio. Come Gruppo LEN siamo felici di dare il nostro contributo”.