A Traversetolo tributo ai Pink Floyd: The Dark Side of “Sequencer”

Secondo appuntamento della rassegna di eventi “Musica a Corte” The Dark Side of “Sequencer” Tributo ai Pink Floyd sabato 23 luglio 2022 alle ore 21 in Corte Agresti.

Il gruppo musicale Sequencer nasce a Reggio Emilia, dall’idea di alcuni amici, oltre trent’anni fa.

La serata sarà dedicata alla musica dei Pink Floyd, che i Sequencer ripropongono in maniera fedelissima all’originale, spaziando su tutto il repertorio, dagli episodi psichedelici degli esordi sino alle sonorità eteree che hanno caratterizzato la produzione più recente.

Lo spettacolo, attraverso una attenta ricerca sonora, un gioco di luci e di proiezioni di immagini molto accurato, riesce nell’impresa di ricreare l’atmosfera degli storici concerti dei Pink Floyd, famosi non solo per l’impressionante produzione artistica, ma anche per l’attenzione dedicata alla scenografia dei propri palchi.

Il concerto è organizzato dal Centro Culturale Traversetolo.

Per informazioni e prenotazioni biglietti, l’ingresso ha un costo di 10 €, rivolgersi al Centro Culturale Traversetolo ai numeri 335 6682790 e 333 8656433.