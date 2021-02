A “Unipr on air” il presidente di Save the Children Italia Claudio Tesauro

È il Presidente di Save The Children Italia Claudio Tesauro il prossimo ospite di “UNIPR On Air”, la rassegna d’interviste on line dell’Università di Parma dedicata per questo nuovo ciclo all’Agenda 2030 ONU e ai suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs).

L’appuntamento è per domani, giovedì 25 febbraio, alle 17 sul canale YouTube Unipr. Claudio Tesauro sarà intervistato da Susanna Esposito, ordinaria di Pediatria all’Università di Parma, Presidente dell’Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici – Waidid.

Susanna Esposito e Claudio Tesauro dialogheranno sul Goal numero 1 dell’Agenda 2030, “Sconfiggere la povertà”, concentrandosi in particolare sul tema dell’infanzia. Il rischio della povertà crescente, anche nei paesi “ricchi” a causa dalla pandemia, insieme al problema della lotta contro la dispersione scolastica saranno alcuni degli argomenti al centro della conversazione, che in questa chiave farà riferimento anche a “Riscriviamo il futuro”, la campagna di Save The Children per dare educazione, opportunità e speranza ai bambini vulnerabili.

“UNIPR On Air” è organizzata dall’Università di Parma ed è patrocinata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – ASviS e dalla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile – RUS. La realizzazione è a cura del Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo – CAPAS dell’Ateneo.

L’intervista durerà mezz’ora e sarà on line sul canale YouTube dell’Università di Parma alle 17. Resterà poi on line anche successivamente, su YouTube, sul sito di “Facciamo conoscenza” https://www.facciamoconoscenza.unipr.it/ e sul sito del CAPAS al link https://www.capas.unipr.it/le-nostre-produzioni-video/

Sarà disponibile anche in podcast su Spotify (link playlist “UNIPR On Air”

https://open.spotify.com/show/3BN9eMxf5zLz9jicgAf63u) e sul sito di RadiorEvolution (link categoria “UNIPR On Air” https://www.radiorevolution.it/category/podcast/unipr-on-air/ )

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI UNIPR ON AIR

Giovedì 4 marzo protagonista sarà il climatologo Luca Mercalli, che dialogherà con Alessio Malcevschi, docente di Food Sustainability, delegato dell’Università di Parma nella RUS (Goal 13 – Lotta contro il cambiamento climatico). Giovedì 11 marzo sarà invece di scena Maria Paola Chiesi, presidente del Consorzio forestale Kilometro Verde, che converserà con Renato Bruni, docente di Biologia e Botanica all’Università di Parma, e Barbara Gherri, docente di Environmental and Outdoor Comfort Assessment (Goal 11 – Città e comunità sostenibili). Giovedì 18 marzo l’economista Loretta Napoleoni sarà intervistata da Marco Deriu, docente di Sociologia della comunicazione politica e ambientale all’Università di Parma, e da Emanuele Leonardi, docente di Cultura, pratiche e linguaggi dei movimenti politici e sociali (Goal 3 – Salute e benessere). Giovedì 25 marzo protagonista dell’incontro sarà il poeta Franco Arminio, “paesologo”, che dialogherà con la docente di Politiche sociali e Sociologia della globalizzazione Vincenza Pellegrino (Goal 11 – Città e comunità sostenibili). Giovedì 1° aprile infine chiuderà questa tranche di appuntamenti il cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, che “incontrerà” Alessandro Pagliara, docente di Storia romana e referente dell’Università di Parma nella Rete delle Università Italiane per la Pace (Goal 16 – Pace, giustizia e istituzioni solide).