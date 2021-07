Al Circolo Pro Parma inaugurazione della mostra di Antonio Federico Art “L’umanità Illustrata”

Nell’ambito delle iniziative collaterali al FESTIVAL DELLA PAROLA – VIII edizione, è in programma per martedì 13 luglio, alle ore 18:00, negli spazi del Circolo Pro Parma in via Ghirarduzzi 2, a Moletolo (Parma), l’inaugurazione della mostra “L’UMANITÀ ILLUSTRATA”, personale di Antonio Federico Art.

La mostra sarà visitabile fino al 31 luglio e si compone di diciotto storie per diciotto giorni: diciotto vite raccontate dalla sensibile penna dell’artista che rappresentano un’occasione per riflettere sul senso della vita. Una raccolta di illustrazioni diventate virali che in questi durissimi mesi hanno sensibilizzato ed emozionato milioni di persone sui canali social e che affrontano temi come il bullismo, la diversità e l’amore, il senso della vita, la perdita. Prendono spunto da storie vere che hanno lasciato il segno o da fatti di cronaca che hanno scosso l’Italia.

Ciascuna delle opere è accompagnata da un quadro testuale: la lettura delle storie di persone, comuni e non comuni, condurrà il visitatore in un intenso percorso emotivo.

L’esposizione è realizzata con il contributo di Marella Srl e Opem SpA, in collaborazione con Circolo Pro Parma, Regione Emilia-Romagna, Parma 2021 Capitale della Cultura, Comune di Parma, Fondazione Cariparma, Net Project, Parma, io ci sto! Rinascimento2.0.

Alla conferenza stampa inaugurale interverranno l’artista Antonio Federico e Manlio Maggio, curatore del Festival della Parola di Parma.

Saranno presenti Annunciata Marella, titolare Marella srl, Ombretta Sarassi Binacchi, general manager Opem spa, e componenti del consigli direttivo del Circolo Pro Parma e di Rinascimento 2.0 APS.