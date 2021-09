Al Fidenza Village performance del calligrafo Luca Barcellona creatore del font Cholo Gothic

Fidenza Village, partner principale della mostra <<BANKSY. Building castles in the sky>> evento di punta di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21, integra l’esperienza dedicata alla street culture con il progetto <<THE ART STREET. Discover People, Culture and Fashion>> affermandosi ancora una volta, non solo come destinazione di shopping ma come vera e proprio vettore di divulgazione culturale. In questi giorni il Village si sta trasformando in una vera e propria mostra a cielo aperto grazie alla presenza di artisti di fama internazionale tra i quali Luca Barcellona, un vero mito della cultura underground italiana.

Dopo un passato nella scena hip-hop è diventato guru dell’arte calligrafica. Insegna calligrafia con l’Associazione Calligrafica Italiana e tiene workshop in varie città europee. E’ riconosciuto dalla stampa e dalle scuole di design come uno dei più grandi calligrafi al mondo. Barcellona terrà una live performance aperta al pubblico domani sabato 11 e realizzerà un’opera ispirata ai temi dell’accoglienza, del dialogo, della scoperta dell’altro da sé. Luca Barcellona userà il font Cholo Gothic che lui stesso ha inventato: nero su sfondo rosso, evidenziando in bianco alcune parole più significative, il suo Cholo Gothic è la versione street del classico gotico calligrafico.