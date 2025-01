Al via il progetto di orientamento con ITS Tech&Food Academy, Upi e Melloni di Parma

Ha preso il via “Connessioni Tech&Food”, il progetto di orientamento scolastico realizzato da Its Tech&Food Academy con la collaborazione di Unione Parmense degli Industriali e rivolto agli studenti di quattro classi del 3° e 4° anno dell’istituto tecnico economico Macedonio Melloni di Parma.

L’incontro di avvio si è svolto nel salone Upi che ha accolto le classi dell’Istituto superiore insieme ad autorità, coordinatori, docenti e studenti ITS Tech&Food Academy.

“Connessioni Tech&Food” coinvolge gli studenti di quattro classi degli indirizzi “Relazioni internazionali per il marketing”, “Sistemi informativi aziendali” e “Amministrazione, finanza, marketing” dell’istituto tecnico economico Melloni di Parma e diverse imprese del settore agro-alimentare individuate grazie alla collaborazione con l’Unione Parmense degli Industriali che saranno oggetto di studio da parte degli studenti. Inoltre gli studenti Its Tech&Food Academy dei corsi di Parma ricopriranno il ruolo di tutor degli studenti della scuola superiore. I formatori Chimera Poppi e Serena Di Basilio dell’Associazione Filo Comune Ets condurranno gli studenti dell’ite Melloni nello sviluppo delle diverse fasi del progetto e supporteranno docenti della scuola e tutor Its.

Il progetto intende stimolare sinergie tra il mondo dell’istruzione e delle imprese, concentrandosi sul settore agroalimentare per favorire negli studenti dell’Istituto superiore lo sviluppo di competenze trasversali, attraverso esperienze pratiche e collaborative. L’approccio adottato si basa sull’apprendimento per obiettivi e sul lavoro di squadra e si focalizza su temi trasversali rilevanti quali innovazione, tecnologie, sostenibilità, efficienza e internazionalizzazione.

Gli studenti del Melloni, guidati dai tutor Its saranno suddivisi in gruppi e lavoreranno a stretto contatto con una realtà imprenditoriale locale del settore agro-alimentare esplorando come le tecnologie emergenti (intelligenza artificiale, automazione, digitalizzazione) possano essere implementate o migliorate all’interno dell’azienda.

Al termine del progetto gli studenti, concentrandosi su aspetti di sostenibilità, efficienza e competitività, presenteranno una proposta di innovazione all’azienda e una giuria composta dai formatori, imprenditori, docenti e tutor dell’Its darà un feedback al lavoro in base a criteri di originalità, creatività, completezza dei contenuti. Nel mese di maggio, sempre nel salone Upi, si terrà l’evento conclusivo in occasione del quale saranno valorizzate le esperienze dei vari gruppi.

Durante l’evento di avvio del progetto moderato da Valentina Ruberto, responsabile ufficio Studi e Ricerche UPI, il direttore Upi Cesare Azzali ha parlato agli studenti del Melloni sottolineando come Connessioni Tech&Food “risponde alla necessità di trovare modalità di formazione delle nuove generazioni che siano utili, in primo luogo, ai giovani stessi, poi alle famiglie e alla comunità tutta. In questi mesi inizierete a comprendere come poter influire positivamente sulla realtà che ci sta intorno, una realtà che ricordiamo è sempre in continuo cambiamento”.

Francesca Caiulo, direttrice Its Tech&Food Academy, ha presentato agli studenti l’Its e la sua missione specifica, formare i giovani e accompagnarli verso il mondo del lavoro. “L’orientamento è un’attività per noi centrale – ha precisato Caiulo – perché abbiamo il compito di accompagnare ei ragazzi verso una scelta consapevole delle opportunità dopo il diploma. Questo progetto si colloca tra le tante attività che la nostra Academy del Food realizza per l’orientamento scolastico post diploma nelle scuole dell’Emilia-Romagna e non solo”.

“Questo progetto – ha affermato Giovanni Fasan, dirigente Ite M. Melloni – è frutto di un lavoro di squadra e si inserisce in modo innovativo nelle attività della nostra sezione economica, creando sinergie con le imprese agroalimentari di Parma. Permetterà ai nostri studenti di esplorare le aziende e le realtà che rendono speciale il nostro territorio: il mio invito ai ragazzi è quello di vivere questa esperienza con curiosità e determinazione”.