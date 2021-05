Albareto: traffico interrotto sulla Sp 113 della Bertorella dal 19 al 21 maggio

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica l’interruzione del transito (esclusi i residenti) sulla Strada provinciale 113 della Bertorella, in comune di Albareto, dalle ore 8 di mercoledì 19 maggio 2021 alle ore 18 di venerdì 21 maggio 2021.

L’interruzione sarà tra le località La Ghina in comune di Borgo Val di Taro e Bertorella in Comune di Albareto.

La misura si è resa necessaria per consentire i lavori di manutenzione ordinaria e ripristino del corpo stradale ceduto e del reticolo scolante, lavori impossibili da realizzare in presenza di traffico veicolare.