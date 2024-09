Alberi e benessere della comunità. Sabato 21 settembre un convegno alla Fattoria di Vigheffio

“L’importanza degli alberi per il benessere della comunità” è il tema al centro del convegno promosso dalla Regione Emilia-Romagna a Collecchio – presso la Fattoria di Vigheffio – in programma sabato 21 settembre, dalle ore 9.30.

Dopo i saluti del sindaco di Parma Michele Guerra e della sindaca di Collecchio Maristella Galli, i lavori saranno presieduti dall’assessora regionale Barbara Lori che illustrerà l’azione regionale per un’Emilia Romagna sempre più verde, in particolare il progetto “Mettiamo radici per il futuro” grazie al quale in meno di cinque anni sono stati distribuiti a cittadini e imprese circa 3,7 milioni di nuovi alberi, con un investimento di 13 milioni di euro da parte della Regione.

A confrontarsi sul ruolo essenziale degli alberi nelle città e nelle zone di pianura interverranno docenti universitari Fabio Salbitano dell’Università di Sassari, Marco Marchetti dell’Università del Molise e Alberica Orsa Mion dell’Università statale di Milano. Ci saranno amministratori locali come il sindaco di Busseto Stefano Nevicati, il sindaco di Argenta Andrea Baldini e Giuseppe Vignali, direttore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano. Spazio anche al mondo delle imprese con gli interventi di Guido Simonazzi e Silvia Ghirelli di Immergas, ed Enrico Martani di Davines, moderati dal giornalista Rai Luca Ponzi.

La partecipazione al convegno dà diritto a CFP per architetti, agronomi e forestali. Nel pomeriggio saranno presenti Luca Mercalli, noto climatologo e divulgatore scientifico e Teresa Agovino, ingegnera ambientale, consulente di turismo sostenibile e influencer sui temi ambientali. Sempre al pomeriggio sono in programma laboratori e attività per famiglie e bambini sul tema della sostenibilità, “Fai Fiorire il Mondo e la Natura in Viaggio”, a cura del consorzio Kilometroverde e “Il mondo delle api per tutti”, a cura della cooperativa EMC2. In occasione della giornata di sabato 21 settembre a Vigheffio verranno distribuite gratuitamente piante e alberi.