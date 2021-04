Alberi per ricordare le vittime del covid, l’Ospedale sempre più verde

21 nuovi alberi ricorderanno ogni giorno le vittime Covid e l’impegno degli operatori sanitari nel fronteggiare la pandemia. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Gurdwara Singh Saba di Parma che rappresenta la comunità Sikk a Parma grazie alla piantumazione degli alberi offerti dal progetto “Mettiamo radici per il futuro” della regione Emilia-Romagna, e patrocinata da Università e Ospedale di Parma.

Un circolo di ciliegi rappresenterà, nella zona di fronte all’ingresso di via Volturno, la resistenza messa in campo dagli operatori dell’Ospedale, con otto piante, una per ciascun dipartimento assistenziale. Nell’area lungo via Rasori, altri dieci ciliegi ricorderanno le 100 mila vite perdute causa Covid; tre platani rappresenteranno terra, natura e umanità. La comunità Sikh di Parma, con gli studenti del Corso di laurea in infermieristica, si faranno carico, anche della irrigazione e cura, a testimoniare l’attenzione al verde delle associazioni amiche dell’Ospedale. Un modo per concretizzare cura e sostegno a malati, famigliari e operatori, facendo leva sul sollievo che il verde può offrire alla persona.

Massimo Fabi, direttore generale Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, rimarca “l’importanza di essere insieme attraverso gesti simbolici che fanno sentire a tutto l’Ospedale la vicinanza della città”. Jaspal Singh, dell’Associazione Gurdwara Singh Saba infatti riporta “la volontà della piantumazione come espressione di unità e vicinanza della comunità ai cittadini, in particolare in questo momento di generale sofferenza”.

Sandrino Marra, tutor didattico di Etnoantropologia del corso di laurea infermieristica, vicino a buona parte dei progetti della comunità Sikk, mette in luce “l’apertura mentale che il gesto descrive nel rappresentare l’importanza della natura nei luoghi di vita e dolore”.

La presidente corso di laurea infermieristica e direttore di 2° Anestesia e rianimazione Elena Giovanna Bignami, affiancata da numerosi studenti del corso, segnala la gioia della iniziativa, a cui hanno partecipato in rappresentanza dei dipartimenti assistenziali, Paolo del Rio, Tiziana Meschi, Francesco Leonardi, alla guida dei dipartimenti chirurgico, geriatrico-riabilitativo e medicina generale e specialistica, insieme a Athos Pezzani del dipartimento diagnostico, Elena Castelli del cardio-toraco-vascolare e Elisa Vetti, della direzione corsi di laurea infermieristiche.

L’associazione Gurdwara Singh Saba era presente anche con il suo presidente Lakwwinder Singh, il vice presidente Bhupinder Singh e i rappresentanti Singh Apma, Singh Lakwinder, Singh Tarlolhan e Sing Amitoj.

Giovanna Campaniello, responsabile Governo clinico, gestione del rischio, qualità e accreditamento dell’Ospedale, evidenzia infine “il simbolo di rinascita e speranza per il futuro che vede insieme ospedale e comunità”.