Alessandra Moretti a Parma: “Sostegno Beppe Negri”

“Sono qui a sostenere Beppe Negri perché è una persona che conosce il territorio, che conosce bene Parma e le sue esigenze. Io penso, davvero, che sia molto importante avere in Consiglio regionale persone radicate nel territorio, che possano diventare un punto di riferimento vero per i cittadini e le istituzioni locali”.

Lo ha dichiarato Alessandra Moretti, eurodeputata del Partito democratico, questa mattina in visita a Parma con Beppe Negri, candidato del Pd al Consiglio regionale alle prossime elezioni del 17 e 18 novembre. “È stato un momento di condivisione molto importante quello con Moretti, che, da sempre, porta avanti i valori democratici con energia e passione, battendosi, in particolare per i diritti delle donne” ha commentato Negri che, questa mattina, nella lunga passeggiata tra i banchetti dei dem, ha fatto visita, insieme all’eurodeputata, alla manifestazione diffusa che il Centro antiviolenza di Parma ha organizzato, partendo dalla Ghiaia, per contrastare la violenza di genere.

“Abbiamo incontrato tante persone – ha spiegato Negri – ascoltandole e confrontandoci sui temi che più stanno a cuore alla collettività, cioè sanità, salari equi e dignitosi, lavoro e tutela dell’ambiente. Il lavoro di Moretti al Parlamento europeo si conferma molto prezioso anche per la nostra comunità. Il mio impegno, in Consiglio regionale, sarà sempre quello di tenere presente tutte le voci del territorio”.

L’eurodeputata, insieme al candidato del Pd, ha poi fatto un appello alla cittadinanza per andare a votare, scongiurando l’astensionismo, definito da lei “il principale nemico della democrazia. Dobbiamo andare a votare perché se non ci andiamo, ci sarà qualcun altro che deciderà per noi e non ne vale la pena”.