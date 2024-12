All’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” è arrivato Babbo Natale

Santa Claus è sceso con la slitta all’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” di Parma per lasciare un regalo ai piccoli pazienti ricoverati. I regali sono stati offerti da Fondazione Cariparma e consegnati alla presenza delle Istituzioni con il direttore generale di Fondazione Cariparma Antonio Lunardini, il prorettore dell’Università di Parma Pierluigi Marchini, l’assessora ai Servizi educativi Caterina Bonetti e il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda.

Il ringraziamento a loro “che ancora una volta dimostrano come è grande il cuore di Parma” è arrivato dalla direttrice sanitaria di Azienda Ospedaliero-Universitaria Sandra Rossi e dal direttore assistenziale Dario Cremonesi che hanno sottolineato l’importanza di questo momento per dimostrare vicinanza ai professionisti dei reparti pediatrici oltre che ai bambini e alle loro famiglie che si trovano a vivere un periodo in ospedale.

Ai ringraziamenti della direzione aziendale si sono uniti quelli di tutto il personale con i direttori e coordinatrici infermieristiche delle strutture di cura dell’Ospedale dei bambini tra cui la dirigente Professioni sanitarie dipartimentale Rita Lombardini; Icilio Dodi direttore della Pediatria Generale e d’urgenza con la coordinatrice Giuseppina Nicosia, Patrizia Bertolini direttrice dell’Oncoematologia con Maria Luisa Zou, Mara Cauli coordinatrice per la Neonatologia diretta da Serafina Perrone e la Terapia Intensiva Neonatale di cui è responsabile Enzo Romanini; Claudia Marcatili coordinatrice della Chirurgia pediatrica rappresentata da Giovanni Casadio oltre che del Week Hospital di cui è responsabile Pierpacifico Gismondi; Maria Elisabeth Street della Clinica pediatrica diretta da Susanna Esposito, Bertrand Tchana responsabile della Cardiologia pediatrica, i coordinatori infermieristici Barnaba Esposito per la Degenza, Riccardo La Grassa per la Terapia Intensiva Pediatrica di cui è responsabile Clelia Zanaboni, Onelia Rita Facini degli Ambulatori pediatrici, oltre a Barbara Ghinelli e Corrado Vecchi rispettivamente vice e presidente di Giocamico e la presidente di Noi per Loro Nella Capretti.