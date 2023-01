All’Ospedale di Borgotaro un nuovo servizio di accoglienza per utenti e accompagnatori

Può capitare di non sapere dove recarsi per fare un esame, dove ritirare un referto o a chi rivolgersi per completare una pratica amministrativa. Con l’obiettivo di garantire informazioni corrette e tempestive ha aperto nella sede dell’Ausl di via Benefattori 12 un nuovo servizio di accoglienza per i cittadini che accedono all’Ospedale di Borgotaro e al distretto Valli Taro e Ceno.

Dal 24 gennaio scorso, all’ingresso del Santa Maria, personale dedicato e specializzato è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19 e il sabato dalle 7 alle 13.

“Con il servizio di accoglienza – hanno commentato il direttore del Distretto Valli Taro e Ceno dell’Ausl Giuseppina Rossi e il direttore del Presidio ospedaliero Ausl Antonio Balestrino – vogliamo rendere l’acceso ai servizi ancora più semplice. Desideriamo che chiunque varchi la porta d’ingresso dell’ospedale o richieda informazioni telefoniche si senta da subito accolto e accompagnato”.

Il servizio prevede anche la risposta telefonica alle domande smistate dal centralino aziendale (numero unico 0521/393111).

Inoltre, il personale di accoglienza – riconoscibile grazie ad una specifica divisa e un cartellino identificativo – verifica anche le corrette modalità di accesso alla struttura sanitaria dove, fino al prossimo 30 aprile, vige l’obbligo di indossare la mascherina. Inoltre, lo stesso personale è il riferimento per l’accesso alle camere ardenti.

“Si tratta di un’attività di reception moderna – ha aggiunto la dirigente amministrativa dell’Ospedale di Borgotaro e Distretto Valli taro e Ceno Elena Moneta – che si propone di dare risposte tenendo conto delle mutate esigenze delle persone. Anche per questo, dopo una prima fase sperimentale, verificheremo l’eventuale necessità di modifiche a questo nuovo servizio”.