Ancora una volta il talento e la visione di Renzi hanno vinto (di MarcoMaria Freddi)

Caro Direttore,

la miglior sintesi che la “sinistra” italiana ha utilizzato per descrivere l’iniziativa politica di Matteo Renzi, perché di questo stiamo parlando, sin dalla scorsa estate è stata: “un modus operandi inspiegabile e autolesionistico che abbiamo imparato a conoscere”.



Non mi stupisco neppure per la posizione di Carlo Calenda seppure fosse d’accordo sui principi mossi da Matteo Renzi ma, nonostante ciò, credo che Italia Viva, Azione, Più Europa, Socialisti ed Europa Verde possano ora giocare assieme una partita politica importante.



Ho sempre dichiarato e scritto che Matteo Renzi è tra i pochi politici italiani che ritengo essere talentuoso, realmente talentuoso e nonostante sia vissuto, da media e politici invidiosi e rancorosi, come un narcisista patologico, lo ritengo un grande politico che utilizza la tattica mai perdendo di vista la visione complessiva e l’obbiettivo finale.



Il disorientamento del PD di queste ore è sintomatico di una debolezza di pensiero politico e di prospettiva, il partito che dovrebbe guidare i partiti che rappresentano la società aperta è alle corde al pari del Movimento 5 Stelle, ancora una volta il talento e la visione hanno preso il sopravvento ma, qui e ora, il dovere per il PD è avere il coraggio di dialogare e costruire una alternativa riformista, democratica, liberale e ambientalista credibile con Italia Viva, Azione, Più Europa, Socialisti ed Europa Verde.

Chi in queste settimane ha guardato alla sapiente azione politica di Matteo Renzi che rimette al centro la speranza di rinnovare un paese fermo da trent’anni, sapiente azione politica che guarda ai prossimi trent’anni, avendola ritenuta un modus operandi inspiegabile e autolesionistico, chi non ha saputo leggere questo momento storico se non con gli occhi del benaltrismo, spesso di convenienza, faccia un passo indietro ed ammetta il proprio errore politico di visione.



Che sia finalmente giunto il momento che il sogno del lingotto del 2007 diventi realtà.

MarcoMaria FreddiRadicale, militante dell’Associazione Luca Coscioni e Eumans, Consigliere Comunale di Parma di Più Europa