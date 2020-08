Anteprima a “Macchianera”, nuovo album di ManìnBlù: è in uscita “Ossa & Biscotti”

Uscirà in omaggio a Ferragosto – sul canale YouTube “Maninbluband” – il nuovo singolo “Ossa & Biscotti” in anteprima a “Macchianera” nuovo album di ManìnBlù, in uscita a settembre.

“E’ una canzone sul potere e la sua volatilità, in forma di rock ballad molto fine estate… Siamo contenti di offrirla a chi ci segue, come degno antipasto del nostro nuovo album” dichiara Alberto Padovani, frontman di ManìnBlù.

“A 5 anni dal fortunato “Le canzoni dell’automobile” abbiamo una grande voglia di tornare con canzoni nuove, da far ascoltare e da suonare in giro… è davvero un’esigenza vitale per noi. Si chiamerà “Macchianera” – come il personaggio losco di Walt Dysney – ed è stato un album concepito in virus.

Siamo entrati in studio a febbraio, prima del lockdown, per la preproduzione: ci siamo ritornati a inizio maggio per registrare e dedicarci poi a mix e mastering. Pur restando nell’alveo della musica d’autore mediopadana, sarà un album pieno di sorprese. A breve aggiornamenti” dichiara Alberto Padovani, autore di testi e musiche.

Gli arrangiamenti sono curati dal collettivo ManìnBlù, che vede Enrico Fava – socio cofondatore – al piano e tastiere, Michele Manfredi al basso elettrico, Emilio Vicari alle chitarre elettriche e acustiche.

La produzione è di ManìnBlù e Audiocore (lo studio con sede nel parmense, in cui il tutto è avvenuto). L’album esce con la collaborazione di Vocinarte, Associazione per la promozione di musica, poesia, teatro, culture, attiva da due anni a Parma. Le illustrazioni, molto interessanti, sono di Dimitri Corradini. Le foto dell’album e della promo sono di Gigi Montali.