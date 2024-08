Arancio fluo e blu notte: svelata la maglia della Parma Mezza Maratona 2024

Arancio fluo e blu notte: questi i colori della maglia ufficiale della Parma Mezza Maratona, che anche quest’anno si avvale dello sponsor tecnico Erreà.

Disegnata con passione per chi cerca uno stile unico, e con un irresistibile design bicolor, la ‘divisa’ a firma Erreà è già diventata ‘virale’.

“Ci sono occasioni in cui la forma diventa sostanza – commenta il presidente del Cus, Iacopo Tadonio – proprio come nel caso della maglia ufficiale della Parma Mezza Maratona, in cui ogni dettaglio è studiato per offrire ai nostri runner un extra in più. La maglia diventa simbolo di appartenenza, un capo che ricorda non solo la manifestazione, ma anche la squadra e la voglia di fare sport. Non solo: cerchiamo sempre un modello che possa piacere ai nostri runner, che la indossano durante gli allenamenti quotidiani. La soddisfazione più grande? Vedere le vie e i parchi della nostra città popolati da donne, uomini, ragazzi che portano le nostre magliette, anche delle edizioni passate. Doveroso il ringraziamento ad Erreà”.

“Siamo orgogliosi di rinnovare la nostra collaborazione come partner tecnico di un evento sportivo che, anno dopo anno, è diventato un autentico simbolo cittadino, attirando runner e appassionati da ogni parte d’Italia – Angelo Gandolfi, Presidente di Erreà – Consideriamo questa manifestazione un’opportunità preziosa per promuovere uno stile di vita attivo e per favorire momenti di aggregazione che rafforzano la nostra comunità. Il nostro impegno è rivolto a ispirare le nuove generazioni a praticare sport in un contesto sicuro e stimolante, garantendo un’esperienza appagante per partecipanti di tutte le età”.