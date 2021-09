Around Banksy: sabato 4 al via la rassegna

Sabato 4 settembre inizierà “Around Banksy”, la rassegna di eventi che celebreranno l’arte di strada cittadina da settembre 2021 a gennaio 2022, collegata alla mostra “Banksy. Building castles in the sky”.

Murales, contest, esposizioni, live painting, tour, visite guidate, video, convegni e tantissime altre iniziative: si parte il 4 e 5 settembre con “Under Yard. Don’t call us street artists”, una jam dedicata al tema della multiculturalità che si terrà nel sottopasso ferroviario di via Trieste (all’altezza di Via Calabria).

La presentazione si terrà sabato 4 settembre alle 11.30 in via Trieste (massicciata ferroviaria e sottopasso di via Calabria) per l’avvio ufficiale della rassegna.

Saranno presenti:

Michele Guerra, Assessore alla Cultura del Comune di Parma

Leonardo Spadi, Consigliere Delegato alla Creatività Giovanile

Marzio Dall’Acqua, curatore della mostra “Banksy. Building castles in the sky” e gli artisti Cosmic Crew, Th Clan, Sabo Gang and more.

PROGRAMMA del primo week end

Rassegna “Around Banksy”

4 – 5 settembre 2021

Under Yard. Don’t call us street artists.

Data: sabato 4 e domenica 5 settembre 2021.

Luogo: via Trieste (massicciata ferroviaria e sottopasso di via Calabria)

Descrizione: con queste opere si vuole rappresentare l’importanza che ha al giorno d’oggi, la convivenza di individui provenienti da differenti culture e nazionalità. Il muro sarà suddiviso in porzioni equamente distribuite ai “guest” chiamati per l’occasione, i quali si cimenteranno nel decoro del proprio spazio attenendosi alla nazionalità che verrà scelta. Per fare un esempio, chi si occuperà del Brasile potrebbe raffigurare uno scenario di tipo carnevalesco, calcistico o comunque tutto ciò che riporti a quella zona, riempiendo inoltre con i colori della bandiera il proprio “lettering”.

Cosmic Crew, Th Clan, Sabo Gang and more.