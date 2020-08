Presso l’Hub Gastronomy si è tenuta l’Assemblea annuale dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo.

All’assemblea hanno partecipato il Sindaco Federico Pizzarotti e l’assessore al Turismo Cristiano Casa. Parma, Città creativa per la Gastronomia UNESCO, è stata scelta come sede dell’Associazione che riunisce i ristoranti di tutta Italia che rappresentano la migliore espressione della cucina regionale italiana e disegnano la mappa della gastronomia e dell’ospitalità Made in Italy.