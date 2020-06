Assembramenti un pò ovunque: è tana libera tutti

Gruppi di persone (soprattutto giovani) che si parlano e si abbracciano senza mascherina o con la mascherina abbassata, assembramenti in varie forme… è questo che si vede un pò ovunque passeggiando per la città e per i Comuni della provincia.

Fa molto piacere che siano riprese le attività commerciali, che Piazza Ghiaia sia tornata a rianimarsi, ma purtroppo, a giudicare da questa foto, pare proprio che si sia passati dal lockdown alla “tana libera tutti”. AM

LEGGI ANCHE: L’alleanza Pd-Pizzarotti alle comunali di Parma è inevitabile. Ma al primo turno o al ballottaggio? (di Andrea Marsiletti)