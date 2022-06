Assistenza ad anziani e disabili, Pd: “3 milioni e mezzo di euro per tre progetti di vita e di cura”

Fornire un’assistenza attenta alle esigenze delle persone vulnerabili, anche grazie ai quasi 3 milioni e mezzo di euro che il PNRR ha destinato a Parma. Con questo obiettivo il Partito Democratico prosegue nell’illustrare i programmi per la Parma dei prossimi cinque anni: uno dei punti cardine è proprio il tema della sanità e del welfare di prossimità, che potrà trovare attuazione anche grazie ai fondi derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per il Distretto di Parma, finanziamenti che vanno a coprire parte dei costi e che prevedono progetti interdistrettuali elaborati grazie al coordinamento provinciale con i Comuni del territorio. Si tratta dunque di tre interventi che riguardano la città: il rafforzamento dei servizi domiciliari, i percorsi di autonomia per persone con disabilità, la riconversione del Romanini-Stuard in Casa residenza per anziani. Un buon esempio di come il lavoro portato avanti con collaborazioni fattive, come è stato fino ad ora, permetta di ottenere buoni risultati.

Il primo progetto, del valore di 330mila euro, prevede il potenziamento di forme di assistenza domiciliari in cui l’intervento professionale si affianca ad una presa in carico complessiva dei diversi bisogni della quotidianità, e vuole garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione: il potenziamento dei servizi domiciliari vuole favorire il superamento dell’ottica prestazionale in virtù della personalizzazione di progetti di vita e di cura, puntando ad attuare le dimissioni protette con la garanzia della continuità dei percorsi assistenziali tra ospedale e territorio.

Il secondo progetto riguarda i percorsi di autonomia per persone con disabilità e prevede un finanziamento di 715mila euro: verranno realizzate nuove forme di residenzialità e, nello specifico, gruppi di appartamenti comprensivi dell’istituzione di una “figura educativa professionale di sistema”.

Il terzo progetto, al quale sono stati assegnati 2 milioni e 460mila, riguarda l’autonomia per anziani non autosufficienti e prevede la riconversione della struttura del Romanini-Stuard in Casa residenza protetta per anziani in housing, appartamenti dotati di strumentazioni tecnologiche che possano favorire al massimo l’autonomia delle persone; gli anziani potranno usufruire di servizi professionali, supporti alla quotidianità e servizi condivisi, in un contesto con logiche comunitarie di supporto intergenerazionale.

Segreteria comunale Partito Democratico di Parma