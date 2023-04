Pedemontana sociale, “Famiglie al Centro”: programma di aprile. Il 15 incontro con Albert Horvath

Anche per il mese di aprile, il Centro per le Famiglie distrettuale gestito da Azienda Pedemontana sociale organizza in collaborazione con Ausl una serie di incontri gratuiti a supporto della neo e futura genitorialità nell’ambito del progetto “Famiglie al Centro”. Incontri che prenderanno il via dopo le festività pasquali, suddivisi nei due percorsi “Mamme al Centro” e “Papà al Centro” per condividere dubbi, esperienze e confrontarsi con esperti in grado di fornire ai partecipanti consigli e strumenti utili per vivere al meglio una nuova fase della vita.

Il calendario propone, a partire dal 13 aprile e per i due giovedì successivi, gli appuntamenti di “Mamme al Centro”, dedicati anche alle future mamme, sempre dalle 10 alle 12, e un incontro mensile molto particolare nell’ambito del percorso “Papà al Centro”, dedicato anche ai futuri papà, che si svolgerà sabato 15 aprile dalle 10 alle 12.

Per quel che riguarda gli incontri dedicati alle neo e future mamme, il primo “Parliamone tra mamme” di giovedì 13 aprile, si svolgerà dalle 10 alle 12 al Centro per le Famiglie (Via Vittorio Emanuele II n. 34 – Sala Baganza) con le operatrici del Centro. Il secondo, giovedì 20 aprile allo stesso orario, è intitolato “Io e te alla scoperta del mondo: attraverso i primi giochi e i primi libri” e sarà, invece, alla Biblioteca di Monticelli Terme (Via G. Marconi 13/bis) con le operatrici della Biblioteca. Per il terzo incontro “Parliamone tra mamme”, sempre con le operatrici del CPF, giovedì 27 aprile si tornerà al Centro per le Famiglie dalle 10 alle 12.

L’appuntamento mensile di “Papà al Centro”, dedicato ai futuri papà e ai papà di bimbi da 0 a 6 anni, è previsto per sabato 15 aprile alle ore 10 al Nido “Grillo parlante” di Lesignano de’ Bagni (Via Volontari del Sangue, 1). Si tratterà, in particolare, dell’incontro ludico creativo, riservato agli adulti, “Giocando… si cresce” condotto da Albert Horvath, educatore psicomotorio fondatore dell’Associazione “Circolarmente”, che rientra nell’ambito del progetto “Essere all’altezza”.

Per prenotazioni e ulteriori informazioni sugli incontri, occorre contattare il Centro per le Famiglie, telefonando allo 0521 331395 negli orari di apertura (Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 13, e il giovedì dalle 14 alle 17), oppure inviando una mail all’indirizzo famiglie@pedemontanasociale.pr.it.

I calendari mensili degli appuntamenti sono disponibili anche sul sito internet www.unionepedemontana.pr.it e sulla pagina Facebook del Centro per le Famiglie.