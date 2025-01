Bando per il commercio al Pablo: c’è tempo fino al 28 febbraio per presentare i progetti

Si è aperta la seconda fase del bando del Comune di Parma per il commercio del quartiere Pablo, che prevede 70.000 euro per sostenere progetti di riqualificazione e sviluppo di imprese commerciali e artigianali.

Gli interessati, che a dicembre hanno presentato la manifestazione di interesse e l’ipotesi progettuale, potranno inviare entro il 28 febbraio la presentazione del progetto di dettaglio insieme al piano economico degli interventi che intendono svolgere.

I fondi del bando, dedicato a associazioni di categoria, consorzi di imprese del commercio, turismo e servizi, società di servizi delle associazioni di categoria, micro e piccole imprese del quartiere Pablo, sosterranno progetti di rinnovo e ampliamento delle attività commerciali, di miglioramento degli spazi pubblici e di promozione culturale e turistica.



“I bandi di riqualificazione e sviluppo delle imprese che stiamo promuovendo in diversi quartieri della città per sostenere l’attività economica locale, migliorare la qualità della vita dei residenti e delle residenti e valorizzare il patrimonio economico del quartiere stanno ottenendo un positivo riscontro da parte dei commercianti e delle realtà del territorio – sottolinea l’assessora alla Rigenerazione urbana Chiara Vernizzi – . I progetti si stanno concretizzando e come amministrazione comunale siamo soddisfatti di questa sinergia pubblico-privato. Per il futuro stiamo pensando a un avviso dedicato in particolare alla riqualificazione di via Mazzini e di via Garibaldi per valorizzare gli spazi commerciali e migliorarne la fruibilità”.

Info bando: https://bit.ly/BandoPablo