Barbara Lori (PD): “Tanto il lavoro sulla montagna. Ora va rafforzato e reso strutturale”

“Fondi per potenziare i servizi, l’accessibilità, la fruizione turistica senza dimenticare quelli per la riqualificazione di borghi storici e di investimenti pubblici. Sono molte le politiche per lo sviluppo della montagna da parte della Regione di questi anni”.

Lo dice l’assessora alla Programmazione territoriale e candidata alle regionali nella lista del PD Barbara Lori, parlando di oltre 20 milioni di euro di fondi europei destinati dalla Regione al nostro Appennino con la Strategia per le Aree Interne e Montane.

Stanziamenti che si aggiungono ai finanziamenti per le case alle giovani coppie, per le imprese della montagna, alla rigenerazione urbana, al potenziamento della connettività e della sentieristica, il tutto per porre un freno allo spopolamento e aumentare l’attrattività dell’Appennino, ‘risorsa preziosa per l’intera comunità in termini ambientali, sociali, economici e culturali’ ricorda Barbara Lori.

“Il 2023 per Parma e provincia è stato un anno molto positivo per il turismo, ma il dato più bello è senza dubbio la crescita in Appennino, contraddistinto da un turismo lento, enogastronomico, sportivo e di ambiente e paesaggi unici”.

Numeri in doppia cifra: il turismo straniero, ad esempio, è aumentato del 17,7% rispetto al periodo pre covid.

“Molto c’è da fare ma sicuramente questo dato arriva anche dal lavoro fatto per sviluppare le aree interne e la montagna’” dice Lori.

“Queste politiche – conclude Barbara Lori – sono state attuate per aumentare la rete dei servizi, la qualità della vita e l’opportunità di impiego, tutti tasselli fondamentali per contrastare lo spopolamento e valorizzare la nostra montagna. Un processo che va continuato con forza per chiudere una programmazione e creare le condizioni per rafforzare ulteriormente le politiche per la montagna anche nei prossimi anni in un confronto costante e approfondito con comuni, imprese, associazioni per strategie che tengano conto delle caratteristiche di ogni specifico ambito”.