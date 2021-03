Berceto: interruzione della Sp 19 del Manubiola per 5 giorni

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che è stata decisa l’interruzione del transito a tutti i mezzi e le persone (escluso mezzi di soccorso) per 3 km circa in Comune di Berceto dalle ore 8 alle ore 12 e dalle 13 alle 18, da lunedì 15 marzo a venerdì 19 marzo 2021.

Inoltre sarà poi istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico per un tratto di 300 metri dalle ore 8 di lunedì 22 marzo alle ore 18 di venerdì 26 marzo 2021 e comunque fino all’ultimazione dei lavori.



La misura si è resa necessaria per motivi di sicurezza, a causa del distacco di masse rocciose di piccole e grosse dimensioni dal versante a monte della strada, alcune delle quali incombono ancora sulla carreggiata stradale.

Si procederà con urgenza, mediante interventi specialistici sul versante e successive operazioni di posa reti e chiodature, per scongiurare questa situazione di pericolo.



La deviazione obbligatoria del traffico avverrà utilizzando le Strade SP 523R del Colle di Cento Croci e SP 308R di Fondovalle Taro.